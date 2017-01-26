Аграрии Алтайского края последние несколько лет работают очень достойно, отметил губернатор Алтайского края Карлин Александр Богданович во время ежегодного отчета о деятельности администрации, который состоялся 26 января в концертном зале "Сибирь".

"Сельское хозяйство – это наша судьба. Судьбу не выбирают", – сказал губернатор и сообщил, что гордится показателями региона.

По его словам, темпы валовых объемов произведенной продукции за минувший год в денежном выражении составили 163 млрд рублей. Таким образом, Алтайский край вновь превысил общероссийские показатели.

В то же время губернатор подчеркнул, что в АПК все еще существуют и нерешенные проблемы. И одна из важных – разница в технологическом уровне сельхозтоваропроизводителей.

"Результаты работы сельхозпредприятий отличаются в разы на близко расположенных хозяйствах. Нужно сделать все для того, чтобы такой разноголосицы у нас не было. Это позволит поднять потенциал отрасли, обеспечить более эффективное использование наших природных ресурсов", – подчеркнул губернатор.

Вызывает беспокойство главы региона нестабильность работы отраслей агропромышленного комплекса, особенно в животноводстве. При этом Карлин сообщил, что в 2017 году поддержка сельского хозяйства будет вестись на таком же уровне, как и в предыдущие годы.

Кроме того, губернатор заявил, что государство в этом году значительно больше выделяет средств на стимулирование инвестиций в сельское хозяйство. "В прошлом году наши крестьяне направили на техническое перевооружение и модернизацию беспрецедентное количество средств – 7 млрд рублей. Это не только производительность труда и технические показатели, но и качество условий работы", – напомнил губернатор. Он также подчеркнул, что эта работа будет продолжена.