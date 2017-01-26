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"Судьбу не выбирают" – Александр Карлин о работе сельского хозяйства в крае

, ИА "Амител"
Губернатор рассказал, чем гордится в работе АПК и что вызывает беспокойство

Amic.ru

Аграрии Алтайского края последние несколько лет работают очень достойно, отметил губернатор Алтайского края Карлин Александр Богданович во время ежегодного отчета о деятельности администрации, который состоялся 26 января в концертном зале "Сибирь".

"Сельское хозяйство – это наша судьба. Судьбу не выбирают", – сказал губернатор и сообщил, что гордится показателями региона.

По его словам, темпы валовых объемов произведенной продукции за минувший год в денежном выражении составили 163 млрд рублей. Таким образом, Алтайский край вновь превысил общероссийские показатели.

В то же время губернатор подчеркнул, что в АПК все еще существуют и нерешенные проблемы. И одна из важных – разница в технологическом уровне сельхозтоваропроизводителей.

"Результаты работы сельхозпредприятий отличаются в разы на близко расположенных хозяйствах. Нужно сделать все для того, чтобы такой разноголосицы у нас не было. Это позволит поднять потенциал отрасли, обеспечить более эффективное использование наших природных ресурсов", – подчеркнул губернатор.

Вызывает беспокойство главы региона нестабильность работы отраслей агропромышленного комплекса, особенно в животноводстве. При этом Карлин сообщил, что в 2017 году поддержка сельского хозяйства будет вестись на таком же уровне, как и в предыдущие годы.

Кроме того, губернатор заявил, что государство в этом году значительно больше выделяет средств на стимулирование инвестиций в сельское хозяйство. "В прошлом году наши крестьяне направили на техническое перевооружение и модернизацию беспрецедентное количество средств – 7 млрд рублей. Это не только производительность труда и технические показатели, но и качество условий работы", – напомнил губернатор. Он также подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края за 2016 год

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Комментарии

26.01.2017 12:05
- гость -

Алтайский край 26.01.17 обогнал по темпам роста промышленности и сельского хозяйства США, и Китай вместе взятых

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26.01.2017 12:06
осёл в пиджаке

Аплодисменты.....

В прошлом году наши крестьяне направили на техническое перевооружение и модернизацию беспрецедентное количество средств – 7 млрд рублей

Где столько взяли крестьяне?

Ан Влад! Растолкуй пжт.................

0  0
26.01.2017 12:56
An Vlad

Ан Влад! Растолкуй пжт................. ---------------- Это разве много? Возьмем для удобства расчета пшеницу, как одну из основных культур в регионе при цене реализации 10 000 7 000 000 000р /10 000р = 700 000 тонн При урожае 4 500 000т это 15% от урожая пшеницы. Пшеницы сеется 2 300 000га, а посевные в крае 6 500 000га 2,3/6,5 *100% =35% посевных под пшеницей. 35*0,15 = 5,2% потенциаа почвы по пшенице используется на обновление техники. Это одна сторона медали, так для общего развития.

Вторая сторона: 7 000 000 000/7 000 000=1000 комбайнов от Ростсельмаш было куплено. Потребность 6 500 000 га/ 500га= 13 000 шт Срок службы 12 лет. 13 000шт/12лет= 1083 шт/год нужно покупать. А купили 1000. Это только комбайнов. Здесь не учитываю тракторы , почвообрабатывающую и посевную технику, транспорт на которые денег уже не остается.

0  0
26.01.2017 13:04
An Vlad

Еще животноводства не учел: коровники свинарники, доильные установки, кормораздатцики, навозные транспортеры... если на все это 7 000 000 000 размазать...

0  0
26.01.2017 13:35
Filin

Судьбу не выбирают? Те родился в деревне - всю жисть там проживёшь. А ежели в семье губернатора, то губернатором и будешь. Очень странная логика у нашего управителя. Я таки слышал, что человек сам кузнец своего счастья. Развивайте производство, стройте предприятия. А то кисмет, кисмет, только туркластер да сельское хозяйство

0  0
26.01.2017 13:48
- гость -

"Сельское хозяйство – это наша судьба. Судьбу не выбирают" Ну а что кроме этого можно сказать, когда все заводы края разрушены?

0  0
26.01.2017 13:54
- гость -

Ну да, не выбирают, как же. Карлин сам-то выбрал судьбу губернатора, много лет катающегося на самолётах из москвы сюда за деньги тех же работников с\х предприятий. Сколько при нём пропало деревень?

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