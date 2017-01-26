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Дополнительные силы МЧС из Новосибирска прибыли в Алтайский край для помощи местным спасателям в вызволении людей из снежного плена, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в снежном плену оказались три автобуса и порядка 30 автомобилей. Сейчас в регионе идёт эвакуация людей из автомобильных заторов. Для тех автомобилей, которые оказались застрявшими на трассе, подвозится топливо.
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Дежурят бригады скорой помощи, но пока их вмешательство никому не потребовалось. Людей направляют в ближайшие поселки в пункты временного размещения. Сейчас около 400 человек заняты в дорожных и спасательных работах, задействованы 194 единицы техники.
Между тем штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили еще на сутки. На территории региона идет сильный снег.
Как сообщили в барнаульском автовокзале, перевозчики отменили 34 пассажирских рейса. Что касается аэропорта, то все самолеты улетели и прилетели по расписанию.
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