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Жителя Бийского района подозревают в убийстве собственной сестры и племянницы, сообщили в региональном управлении СКР.
Тела 53-летней женщины и ее 27-летней дочери были обнаружены накануне в частном доме в селе Верх-Катунское. В тот же день был задержан подозреваемый — 36-летний ранее судимый мужчина.
Известно, что осенью прошлого года он освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство. В последнее время мужчина проживал с сестрой.
Согласно версии следствия, в ночь на 25 января подозреваемый, будучи пьяным, во время ссоры нанес кухонным ножом смертельные ранения своей сестре, а затем и ее дочери.
"После чего он частично сжег тело сестры в печке дома", – добавляют в ведомстве.
Следствие готовит ходатайство о помещении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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