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Кадыров раскритиковал Васильеву, выступившую с запретом хиджабов в школе

, ИА "Амител"
Кадыров считает, что Васильева навязывает свое убеждение

Фото: rueconomics.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг резкой критике недавнее заявление министра образования Ольги Васильевой, которая выступила с идеей запретить ношение хиджаба в школах. Свое мнение по этому поводу Кадыров написал в аккаунте в Instagram.

 

Конституцией РФ "каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания <…>, выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними" (Глава 2, статья 28). Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования РФ Ольга Васильева заявила: "Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчёркивающему национальную принадлежность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решён Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой своё отношение к вере стараются подчеркнуть. Это моё глубокое личное убеждение". Но КС РФ данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение. Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки, носить которую предписано Всевышним Аллахом и Пророком (с.а.в.). Васильева вправе высказывать своё "личное убеждение", но оно остаётся её мнением и не принимает силу закона. Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё "ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ" навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками? В борьбе с врагами России, которая гарантирует права 30 млн мусульман, я лишился сотен близких и родных мне людей. Убеждён, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы. Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами. Изучите роль Ислама в развитии мировой науки. Химия, физика, математика, астрономия, медицина, география, философия, агротехника, лингвистика… Заслуги Ислама в этих сферах известны всему миру. Поэтому не стоит пытаться лить воду на мельницу тех, кто заинтересован в расколе российского общества, провоцировании резонансных конфликтных ситуаций! #Кадыров #Россия #Чечня #Хидж

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Как отметил глава Чечни, хиджаб является "важной частью одежды мусульманки". Он выразил удивление, что министр образования "личное убеждение навязывает миллионам граждан".

Также, по мнению Кадырова", эта тема сейчас активно муссируется, чтобы отвлечь внимание от настоящих проблем школы. Также глава Чечни напомнил, что мнение Васильевой остается только мнением и "не принимает силу закона".

Напомним, ранее Ольга Васильева заявила, что российские школьницы "не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами". Ее слова приводил тогда "Интерфакс"

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.01.2017 13:19
Пленный

Да нет, Брат Рамзан, ты нам свою навязываешь.

0  0
26.01.2017 13:21
Геноцид Эклеров

хиджабам не место в школе. точка.

0  0
26.01.2017 13:23
- гость -

а давайте нудисты голыми будут ходить

0  0
26.01.2017 13:26
- гость -

Все, госпожа министр Васильева - чтоб по школам без хиджаба - больше не ходила.

А не то сама понимаешь - с Кадыровым шутки плохи... Ещё и извиняться придётся...

0  0
26.01.2017 13:27
- гость -

Щас Васильева хиджаб наденет....

0  0
26.01.2017 13:28
- гость -

Проблема мусульман - в том, что они требуют для себя прав (и справедливого отношения) там, куда лишь недавно переехали жить, но при этом внутри своих регионов и общин - совсем не готовы терпеливо относиться к правам и обычаям гостей-немусульман! Я за взаимность - пусть тогда в каждом ресторане Грозного подают яичницу с беконом, а иначе это будет дискриминация любителей свинины!

0  0
26.01.2017 13:29
- гость -

Я считаю, что в светской стране все должны носить светскую одежду. И в государственных образовательных учреждениях ношение хиджаба недопустимо. Ну а если кто-то хочет, чтобы их дочери воспитывались в мусульманских традициях, то пусть и отдают их в частные мусульманские школы. И там - хоть хиджабы пусть носят, хоть паранжу....

0  0
26.01.2017 13:29
Filin

что хиджабу, как подчёркивающему национальную принадлежность, не место в школе!

С каких пор он стал нацпринадлежность подчеркивать?

0  0
26.01.2017 13:31
- гость -

Странно, одежду девочки должны носить как много веков назад, ну так глава Чечни и ездил бы на ишаке как тогда ездили, жил бы в сакле, но он предпочитает самые современные автомобили и благоустроенное жильё. Что себе выгодно современное, то берём, остальные пусть по шариату живут.

0  0
26.01.2017 13:34
- гость -

Чиновник, а решение Конституционного суда не исполняет. с кого пример брать? Это получается использование должностных полномочий в ЛИЧНЫХ целях? Типа попробуйте запретить? Обычного чиновника уже народное хозяйство заставили бы поднимать. Некрасиво однако.

0  0
26.01.2017 13:36
- гость -

Я вот всё жду, когда появится человек, который вот также рьяно будет защищать права атеистов. Хотя вряд ли, его сразу упекут за оскорбление чувств верующих и это в светском государстве. Россия 21 век.

0  0
26.01.2017 13:38
- гость -

Когда я учился в школе, то все ходили в спец. форме. В свободной форме бы просто не пускали. А уж если в каком-то хиджабе прийти, то беседа с директором, если не милиции была гарантированна. Правда это в другой стране было - СССР называлась.

0  0
26.01.2017 13:39
- гость -

Если мусульманке по корану положено носить хиджаб, то ей так же по корану нельзя учиться вместе с мальчиками, значит и в российскую школу, где все классы смешанные ходить нельзя.

0  0
26.01.2017 13:40
- гость -

Вообще-то тот, кто считает хиджаб обязательным для ношения, вряд ли будет слушать школьную программу, включающую эволюцию, расширяющуюся Вселенную, и всё прочее. А родители того, кому обязательно носить хиджаб, ясно же, что будут против усвоения им образования, противоречащего Корану. Так что тут и вопроса не должно возникать, ибо хиджаб и светское образование – понятия взаимоисключающие. Если, конечно, Кадыров не потребует и школьную программу изменить под Коран

0  0
26.01.2017 13:41
- гость -

Как написано в Торе? Главное - обвинить. Кто оправдывается - уже наполовину виноват. Так что - все по учебникам.

0  0
26.01.2017 13:43
- гость -

В какой одежде ходят русские дети в чеченских школах?

0  0
26.01.2017 13:45
- гость -

" Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?" - Да , именно это он и должен сделать!

0  0
26.01.2017 13:48
- гость -

Когда я учился в школе, то все ходили в спец. форме. В свободной форме бы просто не пускали. А уж если в каком-то хиджабе прийти, то беседа с директором, если не милиции была гарантированна. Правда это в другой стране было - СССР называлась

Тогда и с крестиками не пускали, а уж тем более в ермолках

0  0
26.01.2017 13:48
- гость -

Светские учреждения должны посещаться в светской, удобной одежде. Платочек повяжут ваши муслимовские девушки и в школу пойдут, нефик разводить средневековый маразм.

0  0
26.01.2017 13:49
Истина

Вообще в школах не место какой либо религии. И если кому то это не нравится пусть водит детей в специальные религиозные школы. И там носят хоть хиджабы, хоть друшлаги на головах. Лишь бы остальные дети нормальных родителей эту хрень не видели.

А Кадырова..... надо в общем то судить за преступления его молодости....

0  0
26.01.2017 13:50
- гость -

В какой одежде ходят русские дети в чеченских школах?

0  0
26.01.2017 13:51
- гость -

Русских детей в чеченских школах НЕТ ! откуда им там взяться ???? Я больше скажу: В ЧЕЧНЕ НЕТ РУССКИХ ВООБЩЕ, кроме военных.

0  0
26.01.2017 13:54
- гость -

нельзя с ними заигрывать и давать им уступки. сегодня они требуют чтобы их дети ходили в хиджабах, завтра потребуют чтобы так ходили наши

0  0
26.01.2017 14:01
- гость -

13:48, так и правильно делали! Была бы сейчас стандартная школьная форма и сразу бы можно ставить точку в массе вопросов.

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