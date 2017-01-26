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Хоккейный дворец "Динамо" за 500 миллионов закрыли в Барнауле

, ИА "Амител"
По данным "Недвижимости Алтая", причиной закрытия мог стать снег

Фото: Вячеслав Мельников

Современный ледовый дворец "Динамо", построенный примерно за 500 миллионов рублей за счет частных инвестиций в районе Солнечной Поляны в Барнауле, временно закрыли.

Информация о временном приостановлении работы объекта "по техническим причинам" появилась на официальном сайте еще 21 января.

По данным "Недвижимости Алтая", причиной закрытия стали снежные массы на крыше. Якобы собственники побоялись ситуации, которая произошла в ТРЦ "Галактика", когда снег спровоцировал обрушение кровли.

Напомним, открытие ледовой арены "Динамо" на улице Жасминной состоялось осенью 2016 года. На церемонии тогда присутствовали высшие лица региона во главе с губернатором Александром Карлиным.

Инвестором проекта и генеральным подрядчиком выступило ЗАО "Редукционно-охладительные установки". Функции заказчика-застройщика выполнило ОАО "Барнаулкапстрой".

Общая площадь постройки составляет 9 570 кв. м. Дворец состоит из трех блоков. В первом из них расположены две ледовые арены размером 30х60 метров и 20х45 метров, две раздевалки, трибуны на 350 человек. На большой площадке европейского стандарта тренируются хоккеисты и проводятся различные соревнования для детей. На втором катке занимаются фигурным катанием, также на нем можно проводить даже соревнования по керлингу.

Также предусмотрены раздевалки, трибуны для зрителей численностью 350 человек, кафе на 50 посетителей, лифт, переход балконного типа, расположенный между ледовыми площадками.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

26.01.2017 13:23
Гостья.

Зато дорогу забубенили к этому дворцу за 143млн.рублей!!!!!

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26.01.2017 13:34
- гость -

откуда у простых смертных миллионы? Возьмем обычную лесорубочную компанию, с объемом вырубки 500000 кубов в год , планируемая выручка = 3 млрд рублей, смотрим декларацию о доходах а там несчастные 30 млн /год , но зато учредители строят Ылитное жилье, которое продается, и обеляется черный нал. Все шито - крыто подконтрольно ПаЛКаНАМ при мундирах.... И так всюду, зато учителям урезать и сократить бюджетников проще простого!

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26.01.2017 13:39
- гость -

А что это за трибуны всего на 350 человек? Построили за полмиллиарда, а смотреть могут всего 350 человек. В одном подъезде многоэтажки больше людей живёт.

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