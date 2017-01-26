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Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что может принять мусульманство после указов, которые подписал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет газета "Известия".
Олбрайт напоминает, что воспитывалась в семье католиков, позже перешла в Епископальную церковь. Затем она узнала, что ее семья была иудейской веры. Теперь же бывшая чиновница готова стать мусульманкой в знак солидарности.
Экс-госсекретарь считает, что США должны быть по-прежнему открытыми для людей любой веры и убеждений.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указы об ужесточении миграционной политики, запретив временно принимать беженцев из Сирии. Кроме этого, скоро начнется строительство стены на границе с Мексикой.
Комментарии
Ещё одна "Варвара Караулова"
Ашхаду ан ля ил`яха `илля Лл`аху уа `ашхаду `анна Мух`аммадан ра`сулю Ллахи
Понятно, ни во что она не верит. А мусульманкам можно стричь волосы?
Короче она украинка - готова ради непонятно чего пойти на любое предательство
Она настолько лицемерна? Верующие не меняют веру просто из солидарности.
Напугала ежа........)))))
Вообще то она еврейка, которую во время Второй мировой войны спасли от фашистов сербы, которых она потом "горячо" отблагодарила.
пусть принимает! да грехи свои замаливает, ведьма старая!
во бабуля дает, обрезание тоже поди делать будет))