Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Алтайские полицейские разыскивают 27-летнего Анатолия Тенгерекова, который пропал в Горно-Алтайске в феврале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Молодой человек ушел из дома в Горно-Алтайске, и где он находится – до сих пор неизвестно.
Его приметы: на вид 25-27 лет, азиатской внешности, среднего телосложения, рост около 180 см, волосы черные короткие, брови прямые широкие, нос прямой, глаза чёрные.
Особые приметы: на верхней губе с правой стороны имеется шрам размером 0,5 см, на шее с левой стороны шрам размером 1 см.
Был одет: пуховик черного цвета с капюшоном, на карманах имеются хромированные заклепки, на рукаве пуховика в районе плеча имеется надпись LANVIN, шапка вязаная фирмы Acoola черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки зимние серого цвета фирмы Eccо.
Как уточняют в ведомстве, есть вероятность, что разыскиваемый уехал в Барнаул.
Тем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить в Отдел МВД России по г. Горно-Алтайску, тел.: 83882292511, 83882225655; дежурная часть: 83882222935, 83882292500, 83882292502 или ближайший отдел полиции по телефону 02.
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