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Хроники снежного плена: обзор разгула стихии в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Полиция, спасатели и дорожные службы пытаются нормализовать ситуацию на транспортных магистралях региона

Фото: vk.com/barneos22

Алтайский край вторые сутки живет в условиях сильнейших метелей, снегопадов и перебоев в дорожном сообщении — квинтэссенцией разгула стихии стал инцидент, произошедший на дороге между Курьей и Поспелихой, где в настоящем плену оказались более 150 человек.

Здесь в ночь на 26 января образовался огромный транспортный затор из нескольких пассажирских автобусов и десятков автомобилей. В очень сложную ситуацию попали более 160 человек, включая четверых детей.

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Комментируя происходящее на дорогах, в краевой ГИБДД отмечают: "Личный состав Госавтоинспекции Алтайского края работает в усиленном режиме. Основные силы направлены на аварийно-опасные участки федеральных и междугородных автодорог. За прошедшие сутки личным составом Госавтоинспекции обеспечено формирование и сопровождение патрульными автомобилями колонн транспортных средств на автодороге А-322 по маршруту: "Барнаул – Алейск – Рубцовск" и в обратном направлении. За прошедшие сутки было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили различные телесные повреждения. Оказано содействие более 50 водителям как легковых, так и грузовых автомобилей, которые в условиях ограниченной видимости допустили съезды с трасс".

В свою очередь, в ГУ МЧС по региону рассказали, что службы экстренного реагирования провели спасательные работы на трассе Поспелиха – Курья.

"В снежной ловушке оказались пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля, в которых находилось 168 человек. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения (в населенных пунктах Курья, Николаевка, Поспелиха)", – сообщили в МЧС. Также в ведомстве уточняют, что почти завершена эвакуация транспортных средств.

Между тем ситуация на дорогах края бурно обсуждается в социальных сетях. Люди активно высказывают свое мнение о происходящем.

Одна из пользователей, говоря о ситуации, в которой она оказалась в районе Топчихи, бурно критикует работу экстренных служб, отмечая: "Наши попытки пробиться из снежного плена были бесполезны. Замерзли, устали, горючка на исходе, задувает, и мы тут бессильны".

"Хорошо, что эвакуируют, но не всех! И там народу очень много! Все-таки хорошо, что закрывают трассы, спасают жизни людей! Уж лучше переждать", – пишет еще одна пользовательница сети.

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В качестве весьма популярной позиции многих участников дискуссии можно привести следующий комментарий: "Куда все прутся постоянно? В такую погоду собаку жалко на улицу вытаскивать, не то что куда-то ехать".

Так или иначе, стоит отметить, что ситуация на дорогах края остается очень сложной. И сотрудники ГИБДД, и спасатели призывают жителей региона не выезжать за пределы населенных пунктов, а в случае острой необходимости воспользоваться железнодорожным транспортом.

 


 

 

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Комментарии

26.01.2017 13:55
- гость -

"В качестве весьма популярной позиции многих участников дискуссии можно привести следующий комментарий: "Куда все прутся постоянно? В такую погоду собаку жалко на улицу вытаскивать, не то что куда-то ехать". - Согласен на все 100%. Сейчас на Калинина фуры не могут по снежной каше подняться из-под моста, но все равно лезут. Пузотерки кидатся в 40см колею, а потом удивляются, повиснув на днище. Лопат в машине не держат. Зачем мозги даны?

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