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"Мысленно снимаю шляпу": как прошел отчет алтайского губернатора Карлина

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Что сказали друг другу оппозиция и глава региона

Отчет губернатора Алтайского края перед депутатами — знаковое событие в политической жизни региона. Об итогах работы, а точнее, о социально-экономическом положении края в 2016 году Александр Карлин рассказывал в четверг, 26 января. Судя по тому, как прошло это мероприятие, можно сказать, что и власть, и оппозиция остались в целом довольны.

Сердце и судьба

Александр Карлин говорил о промышленности и сельском хозяйстве, поддержке малого бизнеса и инвестиционной деятельности, экономике края, которая "демонстрирует очевидные признаки преодоления кризиса", газификации и ремонте дорог, льготах для ветеранов и поддержке семей, ремонте школ и работе больниц.

Он объявил и о планах уже на третью губернаторскую программу по строительству и реконструкции социальных объектов "85 на 85" (85 объектов к 85-летию региона).

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И, конечно, успевал острословить:

  • "Сельское хозяйство – это наша судьба. Судьбу не выбирают".
  • "То, что кто-то прорывает на бумаге, я уже давно на сердце прорвал" (говорит про то, что пока не удалось обеспечить рост заработной платы в сфере культуры — прим. ред.).
  • "Вот я посещаю премьерные спектакли, кстати, замечательные. Ну примите решение на фракции (обращается к депутатам — прим. ред.), чтобы все сходили на мюзикл "Ползунов" в театр музкомедии (…). У меня только одна просьба: объекты мы строим, коллективы поддерживаем, пожалуйста, ходите в театр (…). Для начала выкупите на сезон кресло и скажите его номер, а я буду туда направлять из малоимущих, многодетных семей, чтобы не пустовало".

Твердая четверка с плюсом

По процедуре депутаты должны отчет не просто заслушать, но и принять, проголосовав за него. В краевом парламенте, напомним, четыре фракции. "Единая Россия" (42 депутата из 67) сразу объявила о поддержке курса губернатора.

Новоиспеченный глава парламентских единороссов Сергей Приб в своем коротком выступлении после отчета отметил высокое качество работы администрации и в части бюджетного планирования, и по работе госпрограмм, и по работе сектора АПК.

Руководители остальных трех фракций были более многословны, однако в целом довольно позитивно оценили отчет главы региона.

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Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов поставил работе краевых чиновников "твердую четверку с плюсом". Хорошо, что удалось увеличить доходы бюджета, не снижать траты на социалку, обеспечить рост промышленности и сделать выборы 2016 года более прозрачными. Плохо, что есть коррупционные дела против чиновников, низкая занятость в сельской местности и проблемы в животноводстве.

ЛДПР отчет поддержала, в том числе и за счет того, что приняла несколько предложений.

Глава справедливороссов в АКЗС Александр Молотов — в прошлом созыве один из самых главных конструктивных критиков работы партии власти и чиновников — был еще более расположен высоко оценить отчет о работе администрации. Он отметил и позитивные изменения в социально-экономической жизни региона, и проблемы.

Но "СР" в этот раз смогла получить ответы почти на все вопросы, заранее адресованные главе региона, и добилась внесения своих правок, что их воодушевило.

"После прослушанного отчета я снимаю перед вами свою воображаемую шляпу, Александр Богданович. Я вижу, что никто проблем замалчивать не собирается, вы их называете и обозначаете пути их решения", – сказал Молотов.

Таким образом, и "ЕР", и ЛДПР, и "СР" проголосовали за принятие отчета.

Коммунисты, которые и вовсе грозились на него не прийти, от голосования воздержались. Их глава Мария Прусакова, как и перечисленные выше спикеры, сказала несколько приятных слов губернатору.

"Исходя из вашего выступления, складывается ощущение, что для администрации края главным приоритетом развития являются его жители", – отметила она.

Однако упрекнула краевые власти в экономии бюджета на незащищенной части населения, сокращении социальной инфраструктуры в селах.

Последнее слово было за губернатором, разумеется. Но и на этот раз он сам был довольно позитивен, на всю критику отвечал спокойно и по-отцовски. Несколько раз призывал обсуждать спорные вопросы "спокойно".

Стоит отдать должное главе региона, который после нескольких громких заявлений оппозиции еще до отчета встретился со всеми фракциями, сам ответил на их многочисленные вопросы и привел с собой всех вице-премьеров своего правительства, которые также отвечали на вопросы депутатов. В прошлом году этот процесс проходил более болезненно.

Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края за 2016 год
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.01.2017 07:45
- гость -

"Исходя из вашего выступления, складывается ощущение, что для администрации края главным приоритетом развития являются его жители" - вот именно, только "ощущение"..

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27.01.2017 07:59
гость

Не ну что АБК снимает мы знаем

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