Фото: rujazi.com
Очистку дорог Барнаула от снега минувшей ночью вели более сотни единиц спецтехники. В настоящее время последствия сильнейшего снегопада и метели продолжают устранять.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, за сутки с дорог краевой столицы собрали и вывезли 5 тысяч 888 тонн снега.
"Ночью на дорогах работало 125 единиц снегоуборочной техники, днем продолжат уборку снега 84 специализированные машины", – добавляют в мэрии.
Также отмечается, что по проезжей части и тротуарам распределили 338 тонн песко-соляной смеси.
Комментарии
Снега,конечно,много....Но 1000 Камазов за сутки....Опять считаете всех тупыми?????
6 тыс.тонн... Нормальный такой ж/д состав вагонов на 100. Причем снег должен быть "утрамбован" до плотности воды.
Опять считаете всех тупыми?????------------ Они просто такие цифры декларируют чтобы списать топливо, износ машин, зарплату рабочим.