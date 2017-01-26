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Тела всех погибших в итальянском отеле Rigopiano нашли спасатели в ночь на четверг, 26 января. Как пишет газета "Известия", ночью были найдены тела последних двух погибших.
Таким образом, в течение недели спасатели достали 29 тел погибших, 11 человек спаслись. Отметим, что, по официальным данным, на момент ЧП в отеле находились 28 туристов. Из них четверо детей.
Два работника заведения в момент схода лавины находились не в самом отеле. Благодаря этому они выжили.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , ЧП случилось 18 января. На отель, расположенный в горном массиве Гран-Сассо, сошла снежная лавина.
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