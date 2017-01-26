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Согласно проведенному ВЦИОМ исследованию, в настоящий момент в нашей стране 48% курящих мужчин. Пятая часть опрошенных рассказали, что они смогли бросить курить, пишет РИА Новости.
Как сообщается, за год число курящих граждан не уменьшилось: это 32%. В 2016 году эта цифра равнялась 31%.
19% опрошенных рассказали, что выкуривают по пачке в день или даже больше. 10% респондентов заявили, что курят по несколько сигарет почти каждый день, 3% опрошенных — две-три сигареты в неделю или месяц.
Согласно данным исследования, курят в основном (44%) люди в возрасте 25-34 лет.
Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 20-22 января среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Комментарии
как так?! А у минздрава другие сведения были))
Приравнять сигареты к наркотикам, пойманных на курении на строительство дорог за похлебку.
хм... из 12 сотрудников мужского полу, курят только 3.
за свои же деньги гробят свое же здоровье, а потом его ещё нужно будет поправлять опять же за деньги, может надо задуматься об этом
26.01.2017 15:15 гость а больше не над чем задуматься в этой жизни?))