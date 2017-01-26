Фото: pixabay.com
13 участков дорог в 25 районах Алтайского края по-прежнему остаются закрытыми из-за сильной метели, царящей вторые сутки в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Отметим, что утром в четверг, 26 января, в крае был введен режим ЧС. В снежном плену оказались четыре автобуса и около 30 машин. На помощь местным спасателям прибыли сотрудники МЧС из Новосибирской области.
Сейчас больше полутора тысяч человек заняты в ликвидации снежных заносов. Работает 641 единица техники. От МЧС России задействовано 345 человек, 78 единиц техники.
Между тем стихия не утихает. В ведомстве подчеркивают, что пока говорить о стабилизации ситуации рано. Жителям региона следует воздержаться от попыток передвижения по федеральным и региональным трассам.
Комментарии