"Уральские авиалинии" снизили цену на билеты в Москву

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в рамках программы лояльности "Крылья" снижает цены на билеты в Москву.
С 30 января по 5 февраля для участников программы доступна скидка 15% от тарифа на полеты из Барнаула в Москву. Совершить перелет можно до 31 марта 2017 года.
Для того чтобы присоединиться к программе лояльности "Крылья", необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании. Сразу же при регистрации вы получаете скидку в 500 рублей на билет в любое направление. Скидка на следующий полет для участников программы "Крылья" составит до 35%.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП-5 ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-ноябрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).
Адрес: 620025, Россия, Екатеринбург, переулок Утренний, 1г
Телефон: (343) 272-60-80(81), факс: (343) 272-60-00
email: pr@uralairlines.ru; сайт: www.uralairlines.ru
Комментарии
Снизили,называется.......
Не совсем верно написано, через присоединение к программе "Крылья" действительно при регистрации получаешь 500 бонусов, зарегистрируйся и оформляй билет со скидкой 500р. 15% скидка на маршруте Барнаул-Москва или Москва - Барнаул здесь не получите. Скачивайте мобильное приложение авиакомпании, вот там и доступна эта скидка. Использовать одновременно 500р и 15% не получится. ВК встречал группу типа Билеты на транспорт даром, так вроде называется, там актуальные цены на билеты