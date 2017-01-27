Пятница, 27 Январь, 13:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,64
€ 64,02
Brent
$ 51,5
-16°
Обь
35см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
Новости

"Уральские авиалинии" снизили цену на билеты в Москву

, ИА "Амител"
Акция проходит в рамках программы лояльности "Крылья"

фото: Адрей Быков

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в рамках программы лояльности "Крылья" снижает цены на билеты в Москву.

С 30 января по 5 февраля для участников программы доступна скидка 15% от тарифа на полеты из Барнаула в Москву. Совершить перелет можно до 31 марта 2017 года.

Для того чтобы присоединиться к программе лояльности "Крылья", необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании. Сразу же при регистрации вы получаете скидку в 500 рублей на билет в любое направление. Скидка на следующий полет для участников программы "Крылья" составит до 35%.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП-5 ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-ноябрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).

Адрес: 620025, Россия, Екатеринбург, переулок Утренний, 1г
Телефон: (343) 272-60-80(81), факс: (343) 272-60-00
email: pr@uralairlines.ru;   сайт: www.uralairlines.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

27.01.2017 12:51
- гость -

Снизили,называется.......

0  0
27.01.2017 13:36
- гость -

Не совсем верно написано, через присоединение к программе "Крылья" действительно при регистрации получаешь 500 бонусов, зарегистрируйся и оформляй билет со скидкой 500р. 15% скидка на маршруте Барнаул-Москва или Москва - Барнаул здесь не получите. Скачивайте мобильное приложение авиакомпании, вот там и доступна эта скидка. Использовать одновременно 500р и 15% не получится. ВК встречал группу типа Билеты на транспорт даром, так вроде называется, там актуальные цены на билеты

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:34
Активисты в Британии вторглись в лондонский особняк российского олигарха 0
13:32
Губернатор Алтайского края призвал студенческие семьи рожать детей 0
13:28
"Спасибо за помощь": как метель объединила жителей Алтайского края 2
13:14
Замерзшего мужчину с пристывшими к ногам ботинками спасли в Барнауле 5
13:05
Пассажирский автобус упал в Израиле с обрыва в ущелье 0
12:52
Дачный маршрут №113 меняет расписание движения в Барнауле 2
12:40
Дональд Трамп намекнул, что скоро позвонит Владимиру Путину 9
12:31
"Снежный десант" поехал спасать села Алтая из белого плена. Фоторепортаж
Участники традиционной акции спешат на помощь жителям деревень
12:24
Барнаулец получил срок за избиение женщины-полицейского 1
12:12
Губернатор Карлин прояснил судьбу ледового дворца для команды "Алтай" 2
12:04
"Дети войны" в Алтайском крае получат новые льготы 10
12:02
Очевидцы: огромная автоцистерна едва не снесла дом в Барнауле. Фото 0
12:00
"Уральские авиалинии" снизили цену на билеты в Москву 2
11:53
От 5 до 30 тысяч рублей: россияне назвали приемлемую для них пенсию 5
11:43
Детский лагерь "Дзержинец" – в числе победителей всероссийского конкурса 0
11:37
Разные шнурки и желтые плащи: в Париже показали модный образ мужчины 2
11:21
Доходы населения в Алтайском крае выросли на четверть 26
11:17
Стрелки "часов судного дня" из-за Трампа сдвинули на 30 секунд 0
11:08
Молодую мать, бросившую сына в Барнауле, наказали исправительными работами 1
11:00
Возможности и преимущества 3D-печати 3
10:51
Советник Путина открестился от слов об ограничении российского интернета 8
10:40
"Титаник", "Бен Гур" и "Афера": Wall Street Journal назвал лучшие фильмы 0
10:32
Губернатор Карлин пообещал достроить художественный музей в Барнауле 11
10:24
Беженец утонул в Венеции под смех туристов, снимавших его на видео 16
10:16
Случаи заболевания гонконгским и свиным гриппом зафиксированы на Алтае 1
10:03
Артемий Троицкий предрек падение режима Путина через три года 42
09:52
"Инвесторов в кавычках" прошу не суетиться вокруг полигона ТБО – Карлин 9
09:41
Россия вошла в топ-8 самых могущественных стран по версии журнала США 32
09:36
Более 10 млрд рублей уйдет на работу депутатов Госдумы и их помощников 7
09:30
Подарочные сертификаты от Fantasy – Quest: добавьте перчинки в праздник 1
09:28
Amic.ru приносит извинения за сбой в новостной рассылке 21
09:15
Клименко предложил ограничить интернет в России 13
09:03
Несколько дорог остаются закрытыми для движения в Алтайском крае 2
08:53
Палестина подтвердила получение последнего транша Обамы 5
08:34
Дело возбуждено против таксиста, вытолкнувшего женщину с ребенком из машины 11
08:14
Больше 20 человек тушили пожар в частном жилом доме в Барнауле 0
07:47
Александр Карлин возмутился, что в "Магис-Спорте" дети занимаются за деньги 54
07:23
Перед "Молчанием": лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе 1
07:14
Прокуратура сочла законной отмену компенсаций за оплату в детсадах на Алтае 21
07:05
Уроки истории: 10 фильмов о Холокосте, которые обязательно нужно посмотреть 52
06:44
Четырехкомнатную квартиру в "монолите" продают в Барнауле за 7 млн рублей 27
06:27
Когда православные россияне отмечают Прощеное воскресенье в 2017 году? 0
06:08
"Мысленно снимаю шляпу": как прошел отчет алтайского губернатора Карлина 10
05:07
Снежный шторм сменился похолоданием в Алтайском крае 0
00:03
ЧП на ТЭЦ в Пензе: с предприятия сорвало крышу, погиб рабочий 0
23:03
Читатель Amic.ru снял на видео, как сова сидит на подоконнике в Барнауле 11
22:04
Родителям в России могут запретить называть детей нелепыми именами 7
21:10
Масляков, Захарова и Тартаковский получили госнаграды из рук Путина 0
20:05
Савелий, Варвара и Гордей: барнаульцы называют детей старинными именами 1
19:44
Украина просит право голоса во время переговоров между США и Россией 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.