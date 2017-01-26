Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Сильный снегопад, который обернулся целым рядом проблем в Алтайском крае, несмотря ни на что, принес в Барнаул ощущение сказки.
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Огромные хлопья снега накрыли горожан 26 января. Фотокорреспондент портала Amic.ru запечатлел на свою камеру барнаульцев, идущих по своим делам по заснеженным улицам краевой столицы.
Комментарии
"Сильный снегопад" Синоптики за последние 12 часов насчитали 1мм осадков. Если учитывать, что и 15мм осадков бывает, то называть снегопад сильным в корне не верно.
Синоптики за последние 12 часов насчитали 1мм осадков это они чем считали? сломанным штангтенциркулем? Я с машины сантиметра 2 снес, за час нанесло ещё столько же...
Щас 100500 миллионов тонн снега вывезут на полигон.
Кока-кольщик, уровень осадков считается в воде а не в снеге
красиво, и дядька на фото классно получился
нда, радости полные штаны. Ноги бы не посломать после этих снегопадов, потому как пешеходки никто не чистит от слова ваще
Сказочный вечер будет!