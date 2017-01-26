Массовые катания в ледовом дворце спорта "Динамо" на улице Жасминная, 3 временно прекращены по техническим причинам. Как сообщил ИА "Амител" председатель правления ЗАО "Редукционно-охладительные установки", руководитель ХК "Динамо" Михаил Дроздов, в настоящее время рабочие заливают переход между катками, чтобы "доставить людям больше удовольствия".

"Никакой снежной шапки, из-за которой якобы закрыли дворец, нет. А если бы и была, нам это не страшно, так как здание рассчитано на высокие нагрузки, которые позволяют даже надстроить еще этаж", – сообщил Дроздов.

При этом руководитель ХК "Динамо" утверждает, что дворец продолжает работать: "Да, массовые катания временно прекращены, но тренировки во дворце продолжаются".

Предположительно, вновь дворец будет открыт для всех желающих покататься на коньках только через две недели.

Напомним, ранее "Недвижимость Алтая" сообщила, что ледовый дворец закрыт из-за скопившихся снежных масс на крыше здания. Якобы администрация здания побоялась обрушения кровли, как в ТРЦ "Галактика".

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Ледовый дворец "Динамо" на улице Жасминной открылся осенью 2016 года. На его постройку было потрачено 500 млн рублей. Общая площадь здания – 9 570 кв. м. Во дворце имеются две ледовые арены размером 30х60 метров и 20х45 метров. Здесь тренируются хоккеисты и проводят соревнования для детей. Между ледовыми площадками имеется переход балконного типа.