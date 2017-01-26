Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин лично следил за ситуацией на дорогах региона в разгул снежной стихии.
Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 26 января. "Я следил лично за ситуацией на дорогах края до поздней ночи и раннего утра. Привлечены были все для того, чтобы все люди были спасены. Мы не допустили трагедии", – рассказал глава региона.
Говоря о транспортных заторах на заметенных трассах, в том числе с участием пассажирских автобусов, Александр Карлин отметил: "Мы разберемся, как оказались автобусы в таких заторах, как они вообще вышли в рейс в такую погоду. У людей элементарно даже не было запасного топлива, теплой одежды. Проверим, как сработали службы", – подчеркнул губернатор.
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Напомним, накануне в разгул стихии в Алтайском крае было перекрыто сразу несколько дорог. В ночь на 26 января между Курьей и Поспелихой на трассе в снежном плену оказались пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля, в которых находились 168 человек.
Люди были эвакуированы. В регионе для нормализации ситуации наращивается группировка сил и средств МЧС. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме.
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