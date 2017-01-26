После сообщения МЧС о том, что люди, попавшие в снежный плен на трех пассажирских автобусах и более чем 30 автомобилях между Курьей и Поспелихой в ночь на 26 января, спасены и доставлены в пункты временного размещения, в группе "Барнаул 22" начали появляться посты о том, как и кто пережил непогоду, с чем пришлось столкнуться в дороге. Что писали пользователи соцсетей, смотрите в обзоре от Amic.ru.
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Некоторые писали о том, что спасли не всех и люди так и сидят в своих машинах, не имея возможности добраться до пункта обогрева.
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Жители городов, которые никуда не выезжали, тоже остались не в восторге от погоды и последующей дорожной ситуации. Для безопасности водителей на трассах Алтайского края усиленно работают наряды ДПС. Сейчас для обеспечения движения на федеральных дорогах трудятся 18 нарядов ДПС и 55 единиц техники, на региональных – 16 экипажей ДПС и 95 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В Барнауле ситуацию стараются держать под контролем. В пресс-центре городской администрации рассказали, что за сутки с дорог краевой столицы собрали и вывезли 5 тысяч 888 тонн снега, для чего были задействованы 125 единиц снегоуборочной техники, а днем работу продолжают 84 специализированные машины.
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Комментарии
ужас
Это пишут нормальные люди? В нулевую пургу в чисто поле вези им горячий чай с шанежками. ))))
как в фильме ужасов!
- гость - 26 января 2017 г. 16:44 суть не в том, что везти нужно чай с шанежками, а в том, что громко рапортуют о том что организованы пункты обогрева, что людей эвакуировали а по факту - обогрев в 40 км от запертых машин, и МЧС приезжает, смотрит и уезжает! ЗАЧЕМ ОТЧИТЫВАТЬСЯ, если по сути ничего не сделано или сделано на отвяжись
жгите покрышки! сможете ещё ночь продержаться! хрен с этим железом
- гость - 26 января 2017 г. 16:55 ... МЧС приезжает, смотрит и уезжает!.. ______________ Вывели на трассу застрявших и двинули дальше таких же на трассу выводить. Или ... с ними, с другими? Спасайте нас, любимых?