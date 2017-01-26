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Компания Netflix купила за 5 миллионов долларов права на показ документального фильма "Икар", который рассказывает о допинге в российском спорте. Об этом пишет портал Regnum.ru.
Режиссером этого фильма выступил велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главный герой ленты принимает анаболические стероиды и другие запрещенные вещества, чтобы показать более высокие результаты.
На соревнованиях спортсмен обходит все допинг-тесты. В этом ему оказывает помощь экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
В фильме сказано, что в России создана целая государственная система, покрывающая употребление допинга спортсменами. Именно поэтому наши спортсмены завоевали 13 золотых наград на Олимпиаде в Сочи.
Комментарии
нашим надыть тож фильм снять! за братков уильямс, как оне наркоту жруть, как мамашка пьяная на трибунах коники кидает и куражитЦа, как их покрывают, выдавая терапевтические разрешения, и как оне потом убивают женский теннис!
дед зарегистрированный 26 января 2017 г. 16:46 ВФЛА расследует факт снятия спортсменов с соревнований в Оренбурге
"Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов Зимнего тура ВФЛА – Всероссийских соревнований "Оренбургская миля" на призы губернатора Оренбургской области. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая", — сообщается в федерации.
https://ria.ru/sport/20170124
гостю "снялись с соревнований некоторые спортсмены" двое, трое? аааа! массовое! толпой короче ломанулись! вы журнализдам с риа больше верьте, оне не хужее кисель тв врут! лучше! гораздо лучше! ха-ха!