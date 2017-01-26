Фото: riafan.ru
Японские ученые смогли доказать, что кошки, как и собаки, хорошо запоминают информацию, пишет "Федеральное агентство новостей".
Исследователи провели специальный эксперимент. Они подвели кошек к четырем контейнерам с едой и позволили им поесть только из двух. После этого кошек убрали из комнаты, а миски с едой заменили на пустые. Когда кошек вновь вернули в эти комнаты, они первым делом пошли к тем мискам, из которых не успели поесть.
В результате японские ученые сделали выводы, что кошки отлично запоминают информацию. Так же себя в этом эксперименте вели и собаки.
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а миски с едой заменили на пустые. Когда кошек вновь вернули в эти комнаты, они первым делом пошли к тем мискам, из которых не успели поесть.
Ну так то они на запах пошли.Если только японские ученые не помыли пустые миски,тогда,да.
Мда... Комары тоже никогда не кусают в одно и то же место.