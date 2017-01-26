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"Помощь на деле": Сергей Дугин прокомментировал отчет губернатора

, ИА "Амител"
Сити-менеджер краевой столицы высоко оценивает то, как региональная власть помогает решать городские проблемы

Фото: altairegion22.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин прокомментировал отчет губернатора Алтайского края Александра Карлина о работе региональных властей в 2016 году.

"В отчетном докладе губернатора проанализированы годовые итоги работы всех отраслей экономики края. Главное, что, несмотря на сложные экономические условия, продолжается устойчивое развитие региона по всем направлениям. Для нас, барнаульцев, определяющий критерий эффективности работы краевой власти – помощь в решении городских проблем. И помощь эта оказывается не на словах, а на деле", – цитирует слова сити-менеджера пресс-центр горадминистрации.

По словам Сергея Дугина, большие краевые средства вкладывались в ремонт и строительство городских магистралей. "Во многом благодаря деятельному участию краевой власти, лично губернатора введены в строй первые объекты туркластера "Барнаул – горнозаводской город", – также подчеркивает Сергей Дугин.

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Региональная власть вкладывает существенные средства в городское образование и здравоохранение.

"Главное, что все сделанное в 2016 году – это не разовая акция и найдет свое продолжение в 2017-м: ремонт дорог, строительство новых школ, медицинских учреждений, в том числе в рамках федеральных программ, город украсят новые объекты туристического кластера", – добавил сити-менеджер, подчеркнув, что связывает надежды на развитие краевого центра с Александром Карлиным.


 

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Комментарии

26.01.2017 15:43
- гость -

почему, когда Дугин это говорит, то идет неприятный запах?

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