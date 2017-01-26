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Участок дороги Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска открыли для движения в 13.50 в четверг, 26 января, сообщает Упрдор "Алтай".
Это связано с незначительным улучшением погодных условий. Движение по трассе А-322 открыто для всех транспортных средств в 15:30.
Между тем в ведомстве подчеркивают, что в крае до сих пор не утихает стихия. Погодные условия сложные: снегопад, метель, видимость ограничена, 250 м, при порывах ветра до 50, скорость ветра 8-12 м/c, при порывах до 18 м/c.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае объявлен режим ЧС. Утром были закрыты 13 участков дорог в 25 районах края.
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