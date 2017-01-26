Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в Алтайском крае одна из самых высоких в стране. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин во время ежегодного отчета о деятельности администрации.

При этом губернатор подчеркнул, что об этом факте не знают даже некоторые депутаты. И, помимо этого, ветераны труда в Алтайском крае получают еще и субсидии на оплату ЖКХ.

Он сообщил, что в 2016 году на поддержку населения в крае было направлено 15,7 млрд рублей. В этом году расходы на социальную сферу будут увеличены на 600 млн рублей.

"Несмотря на все попытки обвинить нас в том, что мы сокращаем меры социальной поддержки населения, это неправда. И вы, уважаемые депутаты, все это прекрасно знаете", – подчеркнул губернатор.

"Меры социальной поддержки сокращаться не будут, – сказал Карлин. По его словам, проблема заключается в том, что не всегда эти меры поддержки направляются адресно и не всегда обеспечивается их контроль.