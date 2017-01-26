Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в Алтайском крае одна из самых высоких в стране. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин во время ежегодного отчета о деятельности администрации.
При этом губернатор подчеркнул, что об этом факте не знают даже некоторые депутаты. И, помимо этого, ветераны труда в Алтайском крае получают еще и субсидии на оплату ЖКХ.
Он сообщил, что в 2016 году на поддержку населения в крае было направлено 15,7 млрд рублей. В этом году расходы на социальную сферу будут увеличены на 600 млн рублей.
"Несмотря на все попытки обвинить нас в том, что мы сокращаем меры социальной поддержки населения, это неправда. И вы, уважаемые депутаты, все это прекрасно знаете", – подчеркнул губернатор.
"Меры социальной поддержки сокращаться не будут, – сказал Карлин. По его словам, проблема заключается в том, что не всегда эти меры поддержки направляются адресно и не всегда обеспечивается их контроль.
Комментарии
лучше бы прекратили очернять валовую выручку у крупных холдингов! И вернули бы ключевых налогоплательщиков по месту регистрации, а то кто куда на рублевку, в горноалтайск, новосиб, лишь бы обделить местных казнокрадов!
а отмена компенсации за детские сады тогда что?
александр Так они же не сократили а отменили : )))) В бумаге которую в садике просили подписать было написано что отменили. Так что с их точки зрения всё ОК. Видимо себе что то новое придумают или старое увеличат.
Карлин вообще "не в теме". Какая соцподдержка. Его бы на 10000 пенсии посадить, пенсионеры вынуждены работать за копейки, так он не индексирует. А дети войны?! Позор!
"Бе-бе-бе!" - ответил Александр Карлин на критику по сокращению соцподдержки населения))
"Бе-бе-бе!" - ответил Александр Карлин на критику по сокращению соцподдержки населения))
И показал фотки котиков из интернета.
Слишком далеки они от народа...
Карлин вообще "не в теме". Какая соцподдержка. Его бы на 10000 пенсии посадить, пенсионеры вынуждены работать за копейки, так он не индексирует. А дети войны?! Позор!
пенсии администраця края не индексирует по одной простой причине: это не в компентенции региональных властей
так что прекратите все в одну кучу собирать
Зарплаты в ДОУ поднять тоже не в его компетенции? Пусть у соседа поучится.
Чево вы к Карлину пристали? Нет того, нет сего, там запретили, там сократили... И нудите и нудите, и нудите и нудите...
Вон, сказал вам Ипонамать - "Это не в компетенции региональных властей". "Штанов нет". Граждане довольные расходятся по домам".
александр 26 января 2017 г. 16:08
а отмена компенсации за детские сады тогда что?
не отмена, а повышение адресности социальной поддержки населению
26.01.2017 17:00 - гость -
А адресность в финансовом виде увеличили? Или только адреса уточнили?
А когда поднимут зарплаты бюджетникам края? Каждый год должны были на шесть процентов поднимать, а в итоге третий год без изменений. А это находится в компетенции краевых властей.