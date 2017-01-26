Фото: Михаил Казанцев
Трассу Рубцовск – Барнаул открыли для проезда автомобилей и другого вида транспорта в 15.30 в четверг, 26 января. Об этом ИА "Амител" сообщил барнаулец Михаил, который со вчерашнего дня пытается вернуться в краевую столицу.
"Где-то в 15.30 открыли движение. Машины пускают небольшими группами, по десять автомобилей. Потом делают перерыв минут пять и пускают следующую группу", – делится водитель.
По его словам, в настоящий момент на трассах видимость умеренная, на дороге переметы.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , утром в четверг, 26 января, в регионе из-за снежной стихии был объявлен режим ЧС. Были закрыты 13 участков дорог в 25 районах Алтайского края. В 15.30 было полностью восстановлено движение на трассе А-322. Между тем в крае по-прежнему господствует непогода – снегопады, метель, видимость ограничена, 250 м, при порывах ветра до 50, скорость ветра 8-12 м/c, при порывах до 18 м/c.
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