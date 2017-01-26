Фото: pixabay.com
Сервис аренды жилья MyLinker запустил специальный сайт "Гей-локатор", который позволяет в режиме онлайн посчитать точное число гомосексуалистов, проживающих в том или ином регионе. Об этом пишет Lenta.ru.
После того, как человек напишет определенный город, сервис автоматически проанализирует объем поисковых запросов по словам "порно" и "гей-порно". Затем он выяснит общее число жителей и покажет примерное количество людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые там проживают.
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Что касается Барнаула, то, согласно этому сервису, в краевой столице проживают 6852 гея. "Гей-локатор" пишет, что это "мало". Между тем население города сейчас составляет 635 тысяч 585 человек.
Комментарии
У меня сосед не гей, а настоящий тридвараз, каждый день с женой киросинят, а потом разборки устраивают. А так по внешности и не скажешь.
Огласите весь список, пожалуйста...(с)
Да это, по ходу, стеб какой-то...
348 в Чеченской республике.
Тут на амике много геев
- гость - 26 января 2017 г. 17:21
Интересно, а если для тех мест запилить сервис с поиском запросов не по гей-порнухе, а по строке "порно с овцами"?..
Как лихо этот локатор всех чиновников пересчитал. 17:26, какой вы самокритичный шалун.
Вот оно как если в таком маленьком Барнауле столько геёв,сколько же их поРоссии?? вот в Европе их точно меньше.
- гость - 26 января 2017 г. 17:32 7:26, какой вы самокритичный шалун.
О, один отписался
А давайте я сюда фотку своего МПХ вывалю...
С какой целью то считали? Может лучше бездомных посчитать, безработных и помочь.
- гость - 26 января 2017 г. 17:36 (2)
Бездомные и безработные не представляют угрозы государству и правящей партии.
Нас пожалуйста в список не включайте, мы ненастоящие!
А нас посчитали?
Калибр, мы по норкам. Оставляем сцену вам.