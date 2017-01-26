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Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что первая волна паводка в Алтайском крае будет тяжелой.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 26 января. "Все делается для того, чтобы избежать последствий паводка. Подготавливается резерв вещей первой необходимости, пункты временного содержания людей. В этом году уже очень мощный лед на водоемах – это плохой сигнал, будут заторы", – отметил глава региона.
Также Александр Карлин сказал, что в ближайшее время в край прибудет глава МЧС России Владимир Пучков. "В тесном сотрудничестве мы проверим наши наработки в данном направлении. Мы обратимся к министру с просьбой помочь нам уже сейчас. Могу точно сказать, что первая волна паводка будет сложной для Алтайского края", – добавил губернатор.
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Напомним, что первая волна поводка выпадает на начало — середину апреля. Вторая волна приходится на самый конец весны – начало лета.
Ранее синоптики предупреждали, что обстановка обещает быть непростой из-за огромного количества снега в горах Алтая.
Комментарии
Рыбы будет многа.
Первая волна паводка - это снег с полей. Вторая волна - это снег с гор, она бывает не раньше второй половины мая. Если весна теплая, то первая волна проходит почти незаметно. Если поздняя, тогда могут быть проблемы в виде заторов. Вот и вся теория. .