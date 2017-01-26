На конференции, посвященной ежегодному отчету о деятельности администрации, Александр Карлин затронул тему зарплаты работников культуры. По словам губернатора, данный вопрос его особенно беспокоит, так как в силу обстоятельств работники этой сферы оказались одной из тех профессиональных групп, где обеспечить рост заработной платы не удалось, администрация это признает и обещает ситуацию исправить.

"То, что кто-то прорывает на бумаге о зарплате работников культуры, я уже давно на сердце прорвал. Из десяти контролируемых групп по зарплатам в Алтайском крае мы по пяти показатели выполнили, а по остальным – не до конца, но в объемах меньше 5%, что президент допускает в силу определенной экономической ситуации. Но у нас есть обязательства перед работниками культуры, перед школьными педагогами, мы их знаем, мы в эти сферы будем вкладывать дополнительные бюджетные ресурсы, которые у нас запланированы в первую очередь", – рассказал глава региона.

Также Александр Карлин пообещал строительство новых культурных объектов, в частности, в сельской местности, развитие проекта по 3D-кинотеатрам, возведение здания для театра кукол "Сказка" и завершение работ по реконструкции Государственного художественного музея, который, по заверениям губернатора, появится в ближайшее время.

Кроме того, глава региона отметил, что в сферу культуры вкладываются большие средства и не помешало бы присутствующим на конференции посещать мероприятия и спектакли.

"Вот я посещаю премьерные спектакли, кстати, замечательные. Ну примите решение на фракции, чтобы все сходили на мюзикл "Ползунов" в театр музкомедии. Все сходите, это на самом деле произведение искусства, созданное на Алтае, но вписывающееся в формат лучших образцов отечественных спектаклей. Посмотрите, порадуйтесь. Так вот у меня только одна просьба, объекты мы строим, коллективы поддерживаем, пожалуйста, ходите в театр. Пока вы не будете регулярно ходить, люди этого тоже делать не будут, ну как минимум для начала выкупите на сезон кресло и скажите его номер, а я буду туда направлять из малоимущих, многодетных семей, чтобы не пустовало, и все будет хорошо", – заверил губернатор.