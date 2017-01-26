В Алтайском крае все семьи, имеющие 10 и более детей, будут обеспечены жильем. Поддержку в этом вопросе пообещал губернатор региона Александр Карлин. Во время ежегодного отчета о деятельности администрации, который проходил 26 января, глава региона сообщил, что будет создана специальная подпрограмма поддержки таких семей.
"Сделаем специальную подпрограмму для поддержки многодетных семей. В ближайшие год-два решим их жилищный вопрос. Это и приобретение жилья, и строительство, и оказание помощи в ремонте уже существующего жилья", – сказал губернатор.
Он сообщил, что в крае уже насчитывается 22 тысячи многодетных семей, и выразил надежду, что их число будет только расти. "Такое посягательство на бюджет мы будем только приветствовать", – сказал Александр Карлин.
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