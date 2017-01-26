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Жительница города Прокопьевска пойдет под суд за смерть своего сына. Ребенок умер, отравившись ее грудным молоком. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, в ноябре прошлого года мать младенца в течение дня выпила порядка двух литров пива. На ночь она покормила сына молоком, а утром обнаружила, что ребенок не дышит.
Выяснилось, что младенец умер от отравления алкоголем. Мать ребенка обвиняют по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Отметим, что семья ранее не состояла на профилактическом учете. В семье есть еще двое детей.
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