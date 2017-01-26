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Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы — в ночь на 26 января правоохранители активно помогали попавшим в беду людям.

Так, около двух часов ночи в Волчихинском районе близ села Новокормиха в снегу застрял легковой автомобиль. Кроме позвонившего в полицию водителя в машине находились женщина и малолетний ребенок.

"Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место и обеспечили прибытие специальной техники для расчистки трассы. Организовав движение, полицейские помогли выехать из снежного заноса легковому автомобилю", – указывают в правоохранительном ведомстве.

В эту же ночь у села Кашкарагаиха инспекторы ДПС Андрей Карась и Сергей Козлов обнаружили занесенный снегом автомобиль. Внутри находился мужчина, который был очень легко одет.

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Полицейские отогрели шофера в патрульном автомобиле, а затем отбуксировали машину до ближайшего населенного пункта и пристроили мужчину на ночлег в один из домов.

В Михайловском районе на трассе Змеиногорск – Карасук около села Бастан накануне в непогоду в кювет съехала фура. Здесь в снежном плену оказалось порядка 20 автомобилей.

"Для организации дорожного движения и помощи гражданам незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. После расчистки участка от снега полицейские организовали движение транспорта", – уточняют в полиции.

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Большегруз вытащить не удалось. Поэтому для недопущения ДТП с занесенным грузовиком инспекторы ДПС пешком сопровождали каждый проезжающий автомобиль. Вызволить фуру удалось уже утром 26 января.