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Специалисты ЗАГСа Центрального района Барнаула заметили тенденцию, что молодые родители все чаще стали называть новорожденных старинными именами. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Как сообщается, с начала года в этом районе уже успели зарегистрировать 111 младенцев. Одного из мальчиков назвали Савелием – русской формой древнееврейского имени Саул, которое означает "желанный".
Также в ведомстве уточняют, что в этом году родители называли своих детей именами Аким, Варвара, Артемий, Вера, Гордей и Злата.
В прошлом году в Центральном районе также регистрировали детей со старинными именами: Василина и Добромир, Лада и Лукерия, Мирослава и Мирослав, Степан и Остап, Артур, Гордей и Федор.
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