В ГУВД Алтайского края сообщили подробности операции спасения людей из снежного плена на участке трассы Поспелиха – Курья.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 25 января на трассе произошло мелкое ДТП, участники которого перекрыли дорогу. Из-за этого на участке скопилось множество автомобилей. Ситуацию усугубляла метель и плохая видимость. В результате заложниками непогоды стали 74 транспортных средства, в том числе и два пассажирских автобуса.
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Сотрудники ДПС, приехавшие на место аварии, немедленно запросили спецтехнику для устранения снежных заносов. Сами они обеспечили безопасность движения на участке. Чтобы не допустить других ДТП, трассу временно перекрыли.
Тяжелая дорожная техника работала всю ночь. И только к 13 часам 26 января в сопровождении сотрудников ГИБДД 53 автомобиля и один пассажирский автобус смогли проехать в село Николаевка. Здесь людей разместили в местной школе. Всего сюда доставили 90 человек. Всех накормили горячим обедом. Одновременно еще 20 автомобилей сотрудники ГИБДД сопроводили в Курьинский район.
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В настоящее время дорожные службы ликвидировали снежные заторы.
Как сообщил начальник штаба МО МВД России "Поспелихинский", майор внутренней службы Андрей Неласых, с 16.00 начала формироваться колонна, которая в сопровождении сотрудников ГИБДД отправится в районный центр Поспелиха.
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В полиции подчеркивают, что весь личный состав МО МВД России "Поспелихинский", отдела полиции по Курьинскому району МВ МВД России "Краснощековский" продолжает работу в усиленном режиме. Сотрудники всех подразделений оказывают помощь участникам дорожного движения, оповещают население о необходимых мерах предосторожности во время непогоды.
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