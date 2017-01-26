Фото: yandex.ru/maps/
Барнаул выстроился в длинные пробки вечером в четверг, 26 января, пережив за последние сутки сильный снегопад и метель.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", транспортные заторы определяются показателем в девять баллов. Скорость движения на наиболее проблемных участках не превышает трех километров в час.
По традиции стоят проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей. Сильные заторы на улицах Партизанской, Челюскинцев и Гоголя.
Также пробки зафиксированы на Павловском тракте, участках улиц Попова, Власихинская и Малахова.
Комментарии
Сказка!