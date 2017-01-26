Четверг, 26 Январь, 18:36

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,15
€ 63,43
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
35см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
ЧС в Алтайском крае из-за снежной стихии
Новости

Барнаул после снега и метелей встал в девятибалльные пробки

, ИА "Амител"
Местами скорость движения не превышает трех километров в час

Фото: yandex.ru/maps/

Барнаул выстроился в длинные пробки вечером в четверг, 26 января, пережив за последние сутки сильный снегопад и метель.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", транспортные заторы определяются показателем в девять баллов. Скорость движения на наиболее проблемных участках не превышает трех километров в час.

По традиции стоят проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей. Сильные заторы на улицах Партизанской, Челюскинцев и Гоголя.

Также пробки зафиксированы на Павловском тракте, участках улиц Попова, Власихинская и Малахова.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

26.01.2017 17:58
Пак

Сказка!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:27
Жительница Кузбасса пойдет под суд за смерть сына от пива в грудном молоке 0
18:08
Шесть человек госпитализированы после массовой драки в Москве 0
17:51
Барнаул после снега и метелей встал в девятибалльные пробки 1
17:40
Как спасали людей из снежного плена в Алтайском крае. Подробности операции 0
17:36
Александр Карлин пообещал помочь с жильем семьям, воспитывающим 10 детей 0
17:22
ГИБДД спешит на помощь: как полиция на Алтае спасала "снежных пленников" 0
17:15
Японские ученые доказали, что кошки не глупее собак 2
17:08
"Гей-локатор" подсчитал, что в Барнауле живут 6852 гомосексуалиста 15
16:49
Первая волна паводка будет сложной для Алтайского края – губернатор 4
16:33
Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте 13
16:23
Скончался посол России в Индии 0
16:16
Машины группами начали пускать по трассе Рубцовск – Барнаул. Фото 0
16:06
Как люди на занесенных трассах пережили ночь и что писали в соцсетях? 14
15:56
Александр Карлин ответил на критику по сокращению соцподдержки населения 14
15:50
Трассу от Новоалтайска до Бийска открыли для движения 0
15:37
"Помощь на деле": Сергей Дугин прокомментировал отчет губернатора 1
15:23
"Мы разберемся": губернатор прокомментировал дорожную ситуацию на Алтае 4
15:13
Когда в 2017 году будут отмечать Сретение Господне? 2
15:04
13 участков дорог в 25 районах Алтайского края по-прежнему закрыты 0
14:53
Снег не помеха: развеяны слухи о закрытии ледового дворца в Барнауле 3
14:52
ВЦИОМ: 48% российских мужчин курят 17
14:34
Между стихией и сказкой: сильнейший снегопад окутал Барнаул. Фото 8
14:22
Остаться в живых: что брать в дорогу и как не замерзнуть на трассе зимой? 3
14:17
Спасатели нашли тела всех погибших при сходе лавины в итальянском отеле 0
14:08
Почти шесть тысяч тонн снега вывезли с дорог Барнаула за сутки 3
13:49
Алтайские полицейские разыскивают 27-летнего Анатолия Тенгерекова 0
13:31
Стоп-кадр. Призыв губернатора к депутатам: "Пожалуйста, ходите в театры!" 13
13:26
Мадлен Олбрайт после указов Трампа может стать мусульманкой 22
13:17
Хроники снежного плена: обзор разгула стихии в Алтайском крае 1
13:03
Кадыров раскритиковал Васильеву, выступившую с запретом хиджабов в школе 53
12:56
Хоккейный дворец "Динамо" за 500 миллионов закрыли в Барнауле 11
12:33
Новосибирские спасатели прибыли на Алтай вызволять людей из снежного плена 0
12:26
Алтайские справороссы провели пикет в защиту закона о "детях войны" 4
12:21
Житель Алтайского края убил сестру и племянницу и пытался сжечь тело – СК 1
12:14
Как алтайские водители спасаются на заснеженных трассах. Видео и фото 0
12:04
Реальные располагаемые доходы россиян в прошлом году упали на 5,9% 16
11:51
Полиция нагрянула с обыском в семью, где отобрали приемных детей 16
11:50
"Судьбу не выбирают" – Александр Карлин о работе сельского хозяйства в крае 13
11:42
Алтайские энергетики работают в особом режиме из-за снежной стихии 0
11:36
ЦБ: российские банки нарастили прибыль в 2016 году почти в пять раз 18
11:27
Когда улучшится погода в Алтайском крае? 2
11:24
Ради безопасности водителей в Алтайском крае усилена работа ДПС 1
11:11
Инновации и инвестпроекты: Александр Карлин рассказал о развитии бизнеса 4
11:10
"Люди задыхаются": что рассказывали оказавшиеся в снежном плену? 13
11:04
Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в Алтайском крае 1
10:56
Выхода нет: закрыты выезды из Барнаула в Бийск и Рубцовск 4
10:45
Барнаульский автовокзал отменил 117 рейсов из-за мощного снегопада 3
10:36
Венгерский отель Aria Hotel Budapest туристы признали лучшим в мире 0
10:34
Какие трассы закрыты из-за метели в Алтайском крае? 0
10:27
Вагон в огне: подробности пожара в барнаульском трамвае 3
10:18
Установлена причина аварии на алтайской трассе с участием автобусов 6
10:11
Более 160 человек спасли из снежного плена на алтайской трассе 8
10:06
Все по расписанию: ни один рейс в аэропорту Барнаула не отменен 2
10:04
Похититель девочки в Оренбурге признался в преступлениях против двоих детей 6
10:00
Студия танцев Dance Studio приглашает барнаульцев на занятия йогой 0
09:53
Отчет губернатора Карлина: промышленность и АПК Алтайского края идут в рост 14
09:43
"Горячая линия" открыта в Алтайском крае для помощи "снежным пленникам" 0
09:37
IKEA намерена объявить о снижении цен на свои товары в России 4
09:10
Видео ежегодного отчета губернатора Алтайского края 10
09:00
Где строят КУБ в Барнауле? 2
08:58
Барнаул утром 26 января встал в многокилометровые пробки 17
08:40
Когда будет китайский Новый год в 2017-м и как его принято праздновать? 8
08:23
Режим ЧС объявлен на Алтае: автобусы и машины оказались в снежном плену 2
08:10
Трассы на Рубцовск и Бийск закрыты из-за обрушившейся стихии 0
07:52
Мир кино: как выбирают номинантов на "Оскар" и другие секреты премии 0
07:36
Это бренд. Ведущий Эхо Москвы в Барнауле о работе радиостанции 9
07:24
Два-три года, и надо определяться: эксперт о новом полигоне ТБО в Барнауле 17
07:03
Скорсезе против Бондарчука: главные премьеры недели в кино 3
06:49
Замначальника УМВД Барнаула Арестова 31 января могут отправить в СИЗО 22
06:33
Ждем комаров уже зимой: паводок на Алтае обернется нашествием кровососов? 5
06:19
Усадьбу на улице Арбатской продают под Барнаулом за 18,7 млн рублей. Фото 18
06:01
Мусорная цивилизация: кипучая жизнь барнаульского полигона ТБО. Фото 5
05:04
Стихия продолжается: Алтайский край второй день живет в условиях шторма 0
02:03
Картину Шишкина "Лес. Ели" пытались продать за 100 тыс. долларов и кокаин 2
01:09
Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене 0
00:01
Загоревшееся административное здание в Барнауле тушили 25 человек 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.