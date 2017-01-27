Фото: adm44.ru
Снежную бурю в Алтайском крае сменило похолодание — днем в пятницу в регионе будет до минус 20 градусов.
Согласно данным Гидрометцентра, 27 января в крае без осадков, в утренние часы в отдельных районах изморозь, туман, на дорогах гололедица.
Температуры по региону составят -15...-20 градусов, местами в южных районах -9...-14 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице -16...-18 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
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