Прокуратура Алтайского края не увидела нарушений в новом порядке начисления компенсации за оплату детских садов в регионе. Напомним, с января 2017 года право на компенсацию имеют только многодетные и малоимущие семьи. До этого времени компенсацию получали все.
После нововведения прокуратуру буквально засыпали обращения от родителей, требующих разобраться в законности данного решения. В ведомстве разъясняют, что, согласно федеральному закону, за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, ведущей образовательную деятельность, устанавливает плату и ее размер. При этом учредитель имеет право снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
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Что касается компенсации части родительской платы, то органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать критерии нуждаемости. Этим правом и воспользовалась администрация Алтайского края, которая 16.12.2016 постановила, что начиная с января 2017 года компенсация части родительской платы будет выплачиваться только семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, и семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.
"Подобный порядок компенсации части родительской платы закону не противоречит", – подчеркнули в прокуратуре Алтайского края.
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