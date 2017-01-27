Дети, проживающие в Индустриальном районе, должны бесплатно заниматься в велнесс-клубе "Магис-Спорт". В противном случае руководство заведения должно вернуть средства, полученные из бюджета. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин во время пресс-конференции 26 января.

Глава региона напомнил, что при создании одного из корпусов спортивного центра на Взлетной, 25 были заложены определенные дотации из казны с оговоркой, что руководство заведения будет бесплатно оздоравливать детей. Однако это до сих пор не исполнено.

"В Индустриальном районе есть такой объект, как "Магис", там сейчас самые богатенькие, ну у них богатство добывать здоровье тратится. А мы там подписывали, когда оказывали инвестиционную поддержку, что там будут дети из ближайшего микрорайона заниматься на безвозмездной основе. Если не хотят детей оздоравливать, если это тяжело, пускай принесут деньги назад ", – потребовал губернатор.

Возмущение Александра Карлина вызвала и сандальная история с бассейном АлтГТУ, где, по его словам, также нарушили договор с администрацией.

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Губернатор подчеркнул, что все построенные с помощью бюджетных средств спортивные комплексы, залы и бассейны должны работать день и ночь, а не так, как это получилось с бассейном в АлтГТУ.

"Кто-то подумал, что это только ему принадлежащее, хотя мы в этот бассейн вложили хорошую копеечку. Как можно так подходить: хочу открою, хочу закрою? Мы прописывали в соглашении, что там детишки должны заниматься бесплатно, в том числе из неблагополучных семей. Все должно быть так, как мы договаривались", – заявил губернатор.

Обязанность проследить за исполнением договоренностей губернатор возложил на вице-премьера правительства Алтайского края Андрея Щукина.