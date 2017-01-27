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Четырехкомнатную квартиру в "монолите" продают в Барнауле за 7 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 150 квадратных метров находится по адресу Попова, 98а

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру, расположенную в монолитном доме по улице Попова, 98а, продают в Барнауле за 7 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, пока что собственник готов реализовать жилье площадью 150 квадратов за указанную сумму. Однако вскоре цена может возрасти до 8,5 миллионов.

"В квартире сделан новый индивидуальный дизайнерский ремонт из современных высококачественных строительных материалов. Многоуровневые подвесные потолки с подсветкой (не натяжные). Эксклюзивные межкомнатные двери и арки из натурального дерева (не шпон). Очень красивые четыре лоджии, утепленные и обшитые дорогим итальянским пластиком", – отмечается в объявлении.

Во дворе имеется подземная парковка, поблизости расположены детские сады, школы, супермаркеты.


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Комментарии

27.01.2017 07:30
- гость -

Красивая ночная фотография. Самонадеянность продавца улыбнула %). Опять множество гипсокартона, эти жуткие потолки. Господа дызайнеры! оставьте уже потолки в покое, приложите свои таланты к ванным комнатам, например! Ну и конечно первый этаж и райончик ) Удачи продавцу!

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