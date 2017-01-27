Вопрос утилизации ТБО в Барнауле будет решаться на уровне краевой власти, и очень тщательно, сказал губернатор Алтайского края Александр Карлин во время своего ежегодного отчета в четверг, 26 января. Он призвал "инвесторов в кавычках" не обращаться с предложениями.

"Никаких завернутых в облатку полигонов втихую никто создать не сможет (…). Это не свалка будет, а современное предприятие, которое извлекает из отходов максимум "полезностей", — сказал Карлин.

Вопрос о новом месте для складирования и утилизации мусора в краевой столице был в очередной раз поднят в конце 2016 года, во время обсуждения нового генплана Барнаула. Из-за общественной реакции власти пока отложили эту тему.

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Данную тему он назвал "не без умысла раздутой" и отдельно обратился к "инвесторам в кавычках", которые слишком суетятся вокруг этой темы".

"Чем более крупный проект предъявляет инвестор, который ко мне забегает, тем больше вероятность, что, выходя из моего кабинета, он попросит денег на метро", – сказал он и добавил, что полигону нужны серьезные инвесторы.

Говоря о работе власти в Год экологии, он особо отметил планы по утилизации хранящихся на территории региона запасов пестицидов и гербицидов. Их в регионе за постсоветский период накопилось около пяти тысяч тонн. До сих пор их только переупаковывали.

"В этом году мы приступаем к утилизации и надеемся завершить в ближайшее время", – сказал он.