Вопрос утилизации ТБО в Барнауле будет решаться на уровне краевой власти, и очень тщательно, сказал губернатор Алтайского края Александр Карлин во время своего ежегодного отчета в четверг, 26 января. Он призвал "инвесторов в кавычках" не обращаться с предложениями.
"Никаких завернутых в облатку полигонов втихую никто создать не сможет (…). Это не свалка будет, а современное предприятие, которое извлекает из отходов максимум "полезностей", — сказал Карлин.
Вопрос о новом месте для складирования и утилизации мусора в краевой столице был в очередной раз поднят в конце 2016 года, во время обсуждения нового генплана Барнаула. Из-за общественной реакции власти пока отложили эту тему.
Читайте также: Два-три года, и надо определяться: эксперт о новом полигоне ТБО в Барнауле
Данную тему он назвал "не без умысла раздутой" и отдельно обратился к "инвесторам в кавычках", которые слишком суетятся вокруг этой темы".
"Чем более крупный проект предъявляет инвестор, который ко мне забегает, тем больше вероятность, что, выходя из моего кабинета, он попросит денег на метро", – сказал он и добавил, что полигону нужны серьезные инвесторы.
Говоря о работе власти в Год экологии, он особо отметил планы по утилизации хранящихся на территории региона запасов пестицидов и гербицидов. Их в регионе за постсоветский период накопилось около пяти тысяч тонн. До сих пор их только переупаковывали.
"В этом году мы приступаем к утилизации и надеемся завершить в ближайшее время", – сказал он.
Комментарии
А завод слабо инвесторам
"Чем более крупный проект предъявляет инвестор, который ко мне забегает, тем больше вероятность, что, выходя из моего кабинета, он попросит денег на метро",
все-таки у нас есть метро!
Официальный вопрос: Александр Богданович, в 2005 году в Барнауле,по адресу:пр-т.Космонавтов,д.48 Е,был официально открыт мусоросортировочный завод ТБО.(с освещением в СМИ) Сегодня его никто не может найти. Помогите в этом вопросе.
Дак суетятся только Карл , новый глава экокомплекса и его спонсоры в лице Загарина . Им надо поскорее выводить обьемы из мупа под прикрытием нового сортировочного завода
Конечно, он поди уже присмотрел кому отдать вкусный кусок, а другим инвесторам отворот-поворот. И гербициды и пестициды надо не утилизировать, а в какие-нибудь страны третьего мира на продажу отправить, чего добру пропадать.
27.01.2017 10:25 ыть
Как рельсы с ж/д дороги Мереть-Среднесибирская?
Во даёт губер, деньги какой-то тёлке заплатили за проект, всбеленивший весь Барнаул, а теперь такой неприступный стал для инвесторов.
Вчера господин директор горэкомусорпрома в астрономическом остроумии упражнялся. Так вот в России с такими рукамиводителями не то что до Луны, до Стокгольма как до Марса раком. Почему в Швеции могут все перерабатывать, а что не могут сжигают на ТЭЦ. Весь Стокгольм мусором отапливают. Какой кластер, какой Арбат? Когда в России прекратят сорить деньгами?