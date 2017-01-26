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Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле в четверг, 26 января. Награды культурным и политическим деятелям вручал президент России Владимир Путин, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщается, президент "КВН" Александр Масляков получил орден "За заслуги перед Отечеством". Известный актер Василий Ливанов был удостоен Ордена Почета. Эту же награду президент вручил директору Московского государственного академического театра оперетты Владимиру Тартаковскому.
Также награду получила и официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Ей Путин вручил орден Дружбы.
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