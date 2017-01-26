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Законопроект, согласно которому родителям могут запретить называть детей нецензурными именами, а также именами из цифр, одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом пишет "Коммерсант".
Отметим, что этот документ был создан еще в прошлом созыве, но рассматривается только сейчас. В законопроекте подчеркивается, что данная идея поможет найти баланс " между правом ребенка и родителей".
По мнению авторов законопроекта, ребенок с экзотическим именем сталкивается с проблемами в дальнейшей жизни.
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