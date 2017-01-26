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Читатель Amic.ru снял на видео, как сова сидит на подоконнике в Барнауле

, ИА "Амител"
Как утверждает барнаулец, сова прилетела в центр города

Фото: australiangeographic.com.au

Житель Барнаула Антон Часовских прислал ИА "Амител" видео, на котором сова сидит на подоконнике в центре города.

Как утверждает читатель, видео сделала его коллега в центре Барнаула. Девушке удалось зафиксировать довольно редкое явление. 

Совы расселены по всему свету, от экватора до холодных северных стран, их можно найти везде: и на морском берегу, и в горах, и в пустыне, и в степи, и даже в городах. Большая часть сов держится в лесах или в лесистых местностях, и только немногие, как болотная сова, предпочитают открытые места. Некоторые совы — например, домовый сыч и сипуха — охотно селятся под крышами и на чердаках домов. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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