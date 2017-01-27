В Пензе на ТЭЦ-1 обрушилась кровля. Погиб человек, сообщает ТАСС. Ряд СМИ сообщили, что обрушение кровли произошло из-за взрыва на предприятии. В результате чего обрушились металлические конструкции на площади 600 кв.м.
Позднее в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Саранске заявили, что взрыва не было. ЧП произошло в результате испытаний оборудования после ремонта.
"Проводились работы на турбогенераторе №5, и после опресовки сорвало крышку на оборудовании — эта крышка разрушила часть кровли", — цитирует агентство слова собеседника. Сообщается, что крышка находилась на подогревателе высокого давления генератора №5, поэтому ее разрушение и привело к таким последствиям.
Во время Чп погиб сварщик. Руководство отмечает, что он был квалифицированным специалистом и в момент ЧП уже завершил сварочные работы.
Между тем, по факту трагедии СК РФ, УФСБ и прокуратура уже проводят проверки.
Министерство энергетики РФ, ЧП на Пензенской ТЭЦ-1 заявило, что ЧП не скажется на потребителях.
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