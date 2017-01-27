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Уголовное дело возбуждено по статье "Побои" в отношении московского таксиста, который вытолкнул пассажирку вместе с ребенком из машины. Об этом пишет Lenta.ru.
Инцидент произошел в четверг, 26 января. Работник такси довез пассажирку с маленьким мальчиком до места назначения на улице Воронцовской. Там и произошел конфликт из-за того, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля.
Мужчина вышел из автомобиля и вытащил 24-летнюю женщину с мальчиком. При этом ребенок упал и ударился головой о землю. В больнице врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и сотрясение.
Комментарии
да надо же, как так таксист и такой, не может быть!!! там работают высоко квалифицированные люди... с механнико-педагогическим-психологическим образованием, которое они получаю во время отсидки!!!
Он таки бил женщину с ребёнком? Или не бил..? А то как-то слово "вытащил" не совсем подпадает под "побои"...
ежели он такой мнительный и чстотолюбивый - нефиг работать таксистом. За те деньги, что они там берут, на себе доносить должен
наркоман точно ехали с подругой с детьми, такой начал орать, что ему в спину пнули ногой, хотя дети у нас знают, что ногами нельзя болтать мы просто сказали, стой , мы выйдем вызвали другую машину
такого таксиста надо на бабосы так наказать, чтобы забыл, падла, как женщин и детей обижать. ты работаешь в сфере услуг, будь любезен быть адекватным.