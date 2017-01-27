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Советник президента Палестины Хусам Зомлот заявил, что пришли деньги, которые отправила администрация экс-президента США Барака Обамы. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, ранее СМИ писали, что Барак Обама в последние часы своего президентства перевел Палестине 221 миллион долларов. Этот шаг вызвал бурю эмоций в кругах конгрессменов-республиканцев.
"Последнюю сумму, которую назначила администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги", — отметил Зомлот.
Он также подтвердил, что говорит именно о сумме в 221 миллион долларов. По его словам, решение о переводе в США было принято пару недель назад.
Комментарии
Вообще-то как то странно, что американцы стоявшие у истоков создания Израиля, помогают его кровному врагу Палестине. Мир перевернулся?
А с утра сказали, что Трамп отменил этот перевод.
откат?) вот Абама казнокрад)