Фото: nasha-shumiha.ru
Ряд дорог Алтайского края остаются закрытыми после разгула стихии, который наблюдался в регионе в предыдущие дни.
Перекрыты четыре участка автодорог регионального значения в шести районах, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В Алтайавтодоре уточняют, на каких именно дорогах действуют ограничение:
К-03 "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (от Змеиногорска до Рубцовска);
К-19 "Шипуново – Краснощеково – Курья" (в границах Шипуновского района);
К-13 "Алейск – Петропавловское – Смоленское" (от Алейска до села Усть-Пристань);
К-94 "Топчиха – Чистюнька – а/д К-13" (от федеральной автодороги А-322 до автодороги К-13).
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