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Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что ради информационной безопасности в России нужно ограничить интернет, пишет "Интерфакс".
По словам Клименко, нужен контроль. Он привел в пример Китай, где власти не очень "щепетильно" относятся к мнению общества.
Также чиновник вспомнил о зарубежных компаниях, которые зачастую не отвечают на запросы полиции. Также Клименко считает, что, если зарубежные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с российской полицией, от них тоже "любое уважающее себя государство" должно избавиться.
Комментарии
Предлагаю ограничить присутствие Клименко в России...
А чё Китай? Давай уж КНДР.
Он бы лучше пример Китая привел, когда про промышленность говорил
Провокатор это Клименко, хочет чтобы Путина наверняка и прочно в диктаторы записали все.
Нуууу... чтож когда во главе страны, бессменно, пАлковник ,на всех постах вокруг тела -его тАварищи по службе которые бывшими не бывают... в этой ситуации для них АБСОЛЮТНО логично ограничить интернет. Власть...какое сладкое для них слово! И как же им хочется ещё и ещё...
В Китае, к примеру, за 15 лет расстреляли 10 000 коррумпированных чиновников.
Советник по развитию интернета говорит об ограничении интернета, сюр какой-то, бездельника клименко отправить на стройки народного хозяйства, получает зарплату из кармана налогоплотильщика и ему же устраивает ограничения, гнать в шею!!!
27.01.2017 09:42 - гость -
Зачем же гнать, наоборот, надо взять под белы руки и отправить лес валить - трудотерапия, как в его любимом Китае.
Товарища Клименко заслали к нам из Украины, чтобы он поломал нам интернет и тем самым ослабил Россию на мировой арене.
А может сему советнику стоит подумать о создании закрытой гос.сети изолированной от глобальной ? В этом варианте же бескрайний простор для распила денег на гос заказе, смогут наконец по назначению применить мёртворождённые проекты "Байкал" и "Эльбрус" и т.д.
а давайте ограничим Клименко в праве на открывание рта? всё равно ничего путного он не говорит...
пользовался, пользуюсь, и буду пользоваться ВотсАппом. если товарисч Клименко хочет, он может пользовацца ростелекомовским "Аллё, оп-ля!", который если ты не из Воронежа просто зависает)