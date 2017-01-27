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Американский журнал The American Interest назвал восемь самых могущественных стран. На первом месте этого рейтинга находятся США, на втором – Китай, на третьем – Япония, а на четвертом – Россия. Отметим, что наша страна на один пункт опередила Германию. Об этом пишет russian.rt.com.
Больше в этот рейтинг не вошла ни одна европейская страна. После Германии стоят Индия и Иран, а последнее место в рейтинге досталось Израилю.
Журналисты издания пишут, что Москва во многом стала выигрывать на дипломатическом поле. "Путин одержал победу в Сирии как в военном смысле, так и на словах, позволяя Асаду вернуть контроль над Алеппо и тем самым унижая Соединённые Штаты", — говорится в материале.
Комментарии
Ага, правда, народ нищий как в Африке.
Американская мурзилка назвала Россию могущественной? Все могущество России определяется стоимостью бареля североморской нефти на Нью Йорской товарно сырьевой бирже
первые два комментатора забавные) просто побывайте еще где-нибудь, кроме России, чтобы иметь возможность сравнивать как живут люди.