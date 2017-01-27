Amic.ru приносит извинения за сбой в новостной рассылке

Уважаемые читатели Amic.ru! Вечером 26 января наша система рассылки новостей дала сбой. В результате кроме постоянных подписчиков нашу рассылку могли получить и те читатели, которые ранее на нее не были подписаны. Кроме того, в результате поломки в рассылку ушли материалы, которые туда не должны были попасть, а верстка текстов вызвала категорическое недоумение даже у многое повидавших сотрудников Amic.ru. Мы очень сожалеем, что доставили вам беспокойство. Сейчас наши технические сотрудники работают над починкой системы. Надеемся, что такое больше не повторится.
Комментарии
Надо было просто сделать фэйс кирпичом и сказать, что так и было задумано Ну а по делу - с кем не бывает-то, пустяки, дело житейское.
Пришло и пришло. Сами виноваты. Кидаете почту на каждом углу, а потом удивляетесь. Там что, что то страшное было?
мне пришло такое письмо, прошу больше не присылать, не нервировать меня!!!