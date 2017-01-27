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Новости

Amic.ru приносит извинения за сбой в новостной рассылке

, ИА "Амител"
ИА "Амител" работает над восстановлением корректной работы системы рассылки

Уважаемые читатели Amic.ru! Вечером 26 января наша система рассылки новостей дала сбой. В результате кроме постоянных подписчиков нашу рассылку могли получить и те читатели, которые ранее на нее не были подписаны. Кроме того, в результате поломки в рассылку ушли материалы, которые туда не должны были попасть, а верстка текстов вызвала категорическое недоумение даже у многое повидавших сотрудников Amic.ru.  Мы очень сожалеем, что доставили вам беспокойство. Сейчас наши технические сотрудники работают над починкой системы. Надеемся, что такое больше не повторится.


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Комментарии

27.01.2017 09:38
ыть

Надо было просто сделать фэйс кирпичом и сказать, что так и было задумано Ну а по делу - с кем не бывает-то, пустяки, дело житейское.

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27.01.2017 09:41
- гость -

Пришло и пришло. Сами виноваты. Кидаете почту на каждом углу, а потом удивляетесь. Там что, что то страшное было?

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27.01.2017 09:44
larisa2011

мне пришло такое письмо, прошу больше не присылать, не нервировать меня!!!

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