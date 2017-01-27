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Работа депутатов Госдумы и их помощников в 2017 году обойдется в сумму 10 млрд 97 миллионов рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на проект сметы нижней палаты федерального парламента.
Данные расходы были одобрены комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту.
В проекте сметы на текущий год учитываются расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах и аналогичные расходы по фонду оплаты труда гражданских служащих аппарата нижней палаты.
При этом отмечается, что число помощников и служащих увеличено.
Комментарии
Мы сделает вашу жизнь ещё хуже, всего за... 10ярдов!!!
Захарченко накопил на ГОД работы всех депутатов с помощниками.
ПыСы И по учителям, и по преподавателям — это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю.
Будут переделовать ранее принятые законы.
Скоро у них как у министров по 10 замов будет.Это только оплата "труда", а столовые у них за копейки, больницы для них другие, льготы немеряные, машины с водителями, жильё и его обслуживание. Слуги народа миллиардов в 20 этому народу обходятся. И это всего 450 депутатов. Зачем нищему народу дармоеды?