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Более 10 млрд рублей уйдет на работу депутатов Госдумы и их помощников

, ИА "Амител"
Данные расходы на деятельность парламентариев заложены в смету на 2017 год

Фото: vsepronedvizhimost.ru

Работа депутатов Госдумы и их помощников в 2017 году обойдется в сумму 10 млрд 97 миллионов рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на проект сметы нижней палаты федерального парламента.

Данные расходы были одобрены комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту.

В проекте сметы на текущий год учитываются расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах и аналогичные расходы по фонду оплаты труда гражданских служащих аппарата нижней палаты.

При этом отмечается, что число помощников и служащих увеличено.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.01.2017 09:40
- гость -

Мы сделает вашу жизнь ещё хуже, всего за... 10ярдов!!!

0  0
27.01.2017 09:52
- гость -

Захарченко накопил на ГОД работы всех депутатов с помощниками.

ПыСы И по учителям, и по преподавателям — это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю.

0  0
27.01.2017 09:54
- гость -

Будут переделовать ранее принятые законы.

0  0
27.01.2017 09:58
- гость -

Скоро у них как у министров по 10 замов будет.Это только оплата "труда", а столовые у них за копейки, больницы для них другие, льготы немеряные, машины с водителями, жильё и его обслуживание. Слуги народа миллиардов в 20 этому народу обходятся. И это всего 450 депутатов. Зачем нищему народу дармоеды?

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