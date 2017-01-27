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Артемий Троицкий предрек падение режима Путина через три года

, ИА "Амител"
Также Троицкий назвал действующий режим хрупким

Фото: i.obozrevatel.com

Критик Артемий Троицкий выразил мнение, что нынешний политический режим может смениться примерно через три года. Об этом он заявил в интервью  изданию znak.com.

"Так что я бы дал этому режиму еще от одного до трех лет, не больше. А дальше что-то произойдет, это может быть переворот сверху, а может быть, и сбоку. Говоря "сбоку", я имею в виду, что, может, это будут молодые силовики, которые решат: хватит барахтаться в болоте, давайте что-нибудь предпримем", – сказал он.

Также в интервью критик высказался и о новом президенте США Дональде Трампе. Он предположил, что события будут развиваться по двум направлениям: либо Трамп сделает Россию своим партнером, что, по мнению Троицкого, маловероятно, либо отношения между США и Россией станут еще хуже.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.01.2017 10:08
- гость -

Вот, дожили, музыкальные критики рассуждают о политических перспективах и стойкости власти. Совсем невостребован стал Артемушка..

0  0
27.01.2017 10:09
ыть

Очередной эксперт, плюнуть уже некуда - в эксперта-политолога-аналитика попадешь.

0  0
27.01.2017 10:10
Боб

Не цитируете лжепророков с сомнительной биографией

0  0
27.01.2017 10:11
гость

... и кухарка будет управлять государством....

0  0
27.01.2017 10:12
Геноцид Эклеров

заикающийся говно-критик зря свою пасть открывает)

0  0
27.01.2017 10:13
- гость -

Лучше кухарка, чем нынешний старший помощник младшего конюха.

0  0
27.01.2017 10:15
- гость -

Артемке нужно бензопилу прикупить, сгодиться на свежем воздухе, ежели угадает. Не буди лихо, пока оно тихо,так кажется говорят бывалые граждане.

0  0
27.01.2017 10:27
Гризли

Ого, Троицкий вангует

0  0
27.01.2017 10:29
- гость -

Не прав он. Следующий президент будет волосатым. Так начиная с Ленина было. Так по графику и будет. За 100 лет ни разу принцип лысого меняет волосатый - не нарушался.

0  0
27.01.2017 10:30
- гость -

Слова Артемия, да Богу в уши, а то уже тошнит от ботексного личика

0  0
27.01.2017 10:36
- гость -

Бисексуал заикастый критик музыки Тёма из-за границы предрекает )

0  0
27.01.2017 10:38
- гость -

Хто такой этот Артемий, да никто. а Путин президент России.

0  0
27.01.2017 10:43
- гость -

По музыке то путнего не мог ничего выжать, еще в лезет в политику, даун.

0  0
27.01.2017 10:44
Filin

Что Троицкий, что Ксюша Обчак - такие прям важные личности, к мнению которых надо срочно прислушаться и растиражировать.

0  0
27.01.2017 10:44
- гость -

Кто такой этот Артемий, да никто, замухрышка . а Путин президент великой страны России. Почему эта замухрышка не возмущена либеральной политикой правительства Медведева, которое ничего для народа сделать не может, госдумой которая законы для алигархов пишет, чем это лично его поезидент не устраивает?

0  0
27.01.2017 10:46
Критик

Передайте ему, Ванга из него никудышная!

0  0
27.01.2017 10:47
Геноцид Эклеров

10:13 старший помощник младшего конюха? вообще то он выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. в 1999—2000 годах и с 2008 по 2012 годы был председателем правительства РФ, занимал посты директора Федеральной службы безопасности с 1998 по 1999 год, секретаря Совета безопасности РФ в 1999 году. если для вас такое резюме - это помощник конюха, то я тогда снимаю перед вами шляпу)

10:30 вы располагаете фактами использования Путиным ботокса? поделитесь с общественностью)

0  0
27.01.2017 10:49
Критик

- гость - 27 января 2017 г. 10:29 Не прав он. Следующий президент будет волосатым.

Уроженец СКФО? )))

0  0
27.01.2017 10:55
- гость -

Геноцид Эклеров

10:30 вы располагаете фактами использования Путиным ботокса? поделитесь с общественностью)

На седьмом десятке без морщин, думаете формалин пьёт?

0  0
27.01.2017 10:58
обезъяна

на улицах злая гопотаа в офисах злые гомосеки как выжить в этом городе простому человеку)))))

1  0
27.01.2017 11:00
- гость -

Причём, он моложе стал, но неприятнее. Раздутый какой-то.

0  0
27.01.2017 11:00
гость

абамка освободился ,ссакашвили свободен, машка гайдар свободна-вон сколько кандидатов на пост главы

0  0
27.01.2017 11:01
- гость -

27.01.2017 10:58 обезъяна на улицах злая гопотаа в офисах злые гомосеки как выжить в этом городе простому человеку)))))

В Бразилию! Там много-много диких обезьян.

0  0
27.01.2017 11:01
Wind

27.01.2017 10:55 - гость - Покажите мне морщины на лице Троицкого

0  0
27.01.2017 11:06
- гость -

27.01.2017 10:47 Геноцид Эклеров

Еще Президентом он случаем не был? А то может мы чего-то не знаем?

0  0
27.01.2017 11:06
Алекс

Все режимы со временем падут. Хлопец дал свой прогноз - флаг ему в руки! Но возможна и другая ситуация - описанная Г.Маркесом в "Осени патриарха"...

0  0
27.01.2017 11:11
- гость -

27.01.2017 11:06 Алекс

Тебе только Маркеса читать. Как раз твоя беспросветность.

0  0
27.01.2017 11:12
Wind

27.01.2017 11:06 - гость -

Мы не знаем, кем были (есть) Вы. Старше рангом помощника младшего конюха Путина?

0  0
27.01.2017 11:18
- гость -

27.01.2017 11:12 Wind

Упс! А вот и личный секретарь Эклера! Тебя не спрашивали, ваще-то

0  0
27.01.2017 11:19
Геноцид Эклеров

- гость - 27 января 2017 г. 10:55 то есть вы оперируете предположениями и фактов нет? у меня норм телевизор, и изображение нормальное. когда показывают Путина вблизи, то морщины видны. не такие как у сморщенного урюка, конечно же, но есть) а вы вообще не задумывались, что люди умственного труда выглядят иначе, чем люди, зарабатывающие физическим трудом? разница в их внешнем виде очевидна. недавно умерший актёр Зельдин и в 100 лет не был похож на 50-60 летнего шахтера, выглядел гораздо лучше.

0  0
27.01.2017 11:29
- гость -

А я хочу, чтобы Путин правил как можно дольше. Тогда, после его ухода, камня на камне не останется.

0  0
27.01.2017 11:43
Мстислав

Скорый Наш праймирис покажет кому и сколько суждено Нами править!

0  0
27.01.2017 11:46
дед

Геноциду! поясните пжлста чию биографию вы поместили! вот зашел на вики, думаю мож чо забыл, или вы про другого артемия написали?

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27.01.2017 11:47
Алекс

27.01.2017 11:11 - гость -

Строги Вы к Путину - а в "Осени" партриарх прожил 200 лет, а правил 100!

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27.01.2017 11:48
дед

Геноциду! разобрался! пардон!

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