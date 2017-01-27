Фото: i.obozrevatel.com
Критик Артемий Троицкий выразил мнение, что нынешний политический режим может смениться примерно через три года. Об этом он заявил в интервью изданию znak.com.
"Так что я бы дал этому режиму еще от одного до трех лет, не больше. А дальше что-то произойдет, это может быть переворот сверху, а может быть, и сбоку. Говоря "сбоку", я имею в виду, что, может, это будут молодые силовики, которые решат: хватит барахтаться в болоте, давайте что-нибудь предпримем", – сказал он.
Также в интервью критик высказался и о новом президенте США Дональде Трампе. Он предположил, что события будут развиваться по двум направлениям: либо Трамп сделает Россию своим партнером, что, по мнению Троицкого, маловероятно, либо отношения между США и Россией станут еще хуже.
Комментарии
Вот, дожили, музыкальные критики рассуждают о политических перспективах и стойкости власти. Совсем невостребован стал Артемушка..
Очередной эксперт, плюнуть уже некуда - в эксперта-политолога-аналитика попадешь.
Не цитируете лжепророков с сомнительной биографией
... и кухарка будет управлять государством....
заикающийся говно-критик зря свою пасть открывает)
Лучше кухарка, чем нынешний старший помощник младшего конюха.
Артемке нужно бензопилу прикупить, сгодиться на свежем воздухе, ежели угадает. Не буди лихо, пока оно тихо,так кажется говорят бывалые граждане.
Ого, Троицкий вангует
Не прав он. Следующий президент будет волосатым. Так начиная с Ленина было. Так по графику и будет. За 100 лет ни разу принцип лысого меняет волосатый - не нарушался.
Слова Артемия, да Богу в уши, а то уже тошнит от ботексного личика
Бисексуал заикастый критик музыки Тёма из-за границы предрекает )
Хто такой этот Артемий, да никто. а Путин президент России.
По музыке то путнего не мог ничего выжать, еще в лезет в политику, даун.
Что Троицкий, что Ксюша Обчак - такие прям важные личности, к мнению которых надо срочно прислушаться и растиражировать.
Кто такой этот Артемий, да никто, замухрышка . а Путин президент великой страны России. Почему эта замухрышка не возмущена либеральной политикой правительства Медведева, которое ничего для народа сделать не может, госдумой которая законы для алигархов пишет, чем это лично его поезидент не устраивает?
Передайте ему, Ванга из него никудышная!
10:13 старший помощник младшего конюха? вообще то он выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. в 1999—2000 годах и с 2008 по 2012 годы был председателем правительства РФ, занимал посты директора Федеральной службы безопасности с 1998 по 1999 год, секретаря Совета безопасности РФ в 1999 году. если для вас такое резюме - это помощник конюха, то я тогда снимаю перед вами шляпу)
10:30 вы располагаете фактами использования Путиным ботокса? поделитесь с общественностью)
- гость - 27 января 2017 г. 10:29 Не прав он. Следующий президент будет волосатым.
Уроженец СКФО? )))
Геноцид Эклеров
10:30 вы располагаете фактами использования Путиным ботокса? поделитесь с общественностью)
На седьмом десятке без морщин, думаете формалин пьёт?
на улицах злая гопотаа в офисах злые гомосеки как выжить в этом городе простому человеку)))))
Причём, он моложе стал, но неприятнее. Раздутый какой-то.
абамка освободился ,ссакашвили свободен, машка гайдар свободна-вон сколько кандидатов на пост главы
27.01.2017 10:58 обезъяна на улицах злая гопотаа в офисах злые гомосеки как выжить в этом городе простому человеку)))))
В Бразилию! Там много-много диких обезьян.
27.01.2017 10:55 - гость - Покажите мне морщины на лице Троицкого
27.01.2017 10:47 Геноцид Эклеров
Еще Президентом он случаем не был? А то может мы чего-то не знаем?
Все режимы со временем падут. Хлопец дал свой прогноз - флаг ему в руки! Но возможна и другая ситуация - описанная Г.Маркесом в "Осени патриарха"...
27.01.2017 11:06 Алекс
Тебе только Маркеса читать. Как раз твоя беспросветность.
27.01.2017 11:06 - гость -
Мы не знаем, кем были (есть) Вы. Старше рангом помощника младшего конюха Путина?
27.01.2017 11:12 Wind
Упс! А вот и личный секретарь Эклера! Тебя не спрашивали, ваще-то
- гость - 27 января 2017 г. 10:55 то есть вы оперируете предположениями и фактов нет? у меня норм телевизор, и изображение нормальное. когда показывают Путина вблизи, то морщины видны. не такие как у сморщенного урюка, конечно же, но есть) а вы вообще не задумывались, что люди умственного труда выглядят иначе, чем люди, зарабатывающие физическим трудом? разница в их внешнем виде очевидна. недавно умерший актёр Зельдин и в 100 лет не был похож на 50-60 летнего шахтера, выглядел гораздо лучше.
А я хочу, чтобы Путин правил как можно дольше. Тогда, после его ухода, камня на камне не останется.
Скорый Наш праймирис покажет кому и сколько суждено Нами править!
Геноциду! поясните пжлста чию биографию вы поместили! вот зашел на вики, думаю мож чо забыл, или вы про другого артемия написали?
27.01.2017 11:11 - гость -
Строги Вы к Путину - а в "Осени" партриарх прожил 200 лет, а правил 100!
Геноциду! разобрался! пардон!